Karen Bracht übernimmt AWO-Vorsitz

Karen Bracht (v.l.), Heidi Schleicher und Angelika Keuerleber. © Heike Warlich-Zink

Karen Bracht ist neue Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Seckenheim. Sie tritt die Nachfolge von Fritz Deininger an, der am 10. April verstorben war. Er selbst hatte sie noch gefragt, ob sie an seine Stelle treten würde. Sein Tod machte nun eine vorgezogene Neuwahl erforderlich.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung stand die würdige Erinnerung an Deininger. Zu seinen Ehren erhoben sich die Teilnehmer der unter freiem Himmel stattfindenden Versammlung. Die stellvertretende Vorsitzende Heide Schleicher erinnerte daran, dass Fritz Deininger im April nach kräftezehrender Krankheit, verstorben war. Noch im Spätsommer vergangenen Jahres war er im Amt bestätigt worden.

Heidi Schleicher blickte in ihrem Jahresbericht unter anderem auf das hitzegeschädigte Straßenfest und auf die Nachmittage in der Rathaus-Begegnungsstätte mit Vorträgen zurück. Pflichtgemäß seien die Mitglieder mit einem Informationsblatt zum Datenschutz unterrichtet worden. Schatzmeisterin Diana Henss trug ihren letzten Bericht vor. Auch diesmal hatten die Kassenprüfer, , keine Beanstandungen, wie Otto Rolli erklärte. Er dankte Diane Henns für die geleistete Arbeit.

Turnusgemäß hätten keine Neuwahlen angestanden, aber nun waren Vorsitz und Kasse vakant. Der Fachbereichsleiter des AWO-Kreisverbandes Mannheim, Alexander Manz, leitete die Wahlen. Karen Bracht wurde als Vorsitzende ebenso einstimmig gewählt wie die Schatzmeisterin, Angelika Keuerleber. Bracht dankte den Mitgliedern für ihr Vertrauen und sagte zu, Deiningers gute Arbeit im Team mit den bewährten Helferinnen fortsetzen zu wollen. Alle zwei Wochen soll die Begegnungsstätte im Rathaus wieder öffnen, sobald das möglich ist. Manz gratulierte und sagte die Unterstützung des AWO-Kreisverbandes zu.

Die AWO-Mitglieder waren froh, sich unter freiem Himmel mit Abstand treffen zu können, eventuell soll es im Sommer nochmals ein solches Treffen geben. Auf den sonst üblichen Ausflug muss in diesem Jahr wegen Corona leider verzichtet werden. hat

