Karotten vom Hänger gefallen

Mehrere Tonnen Futterkarotten hat ein 23-jähriger Fahrer eine Traktor-Gespanns auf der K 9756 (Schabenstraße) in Seckenheim verloren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befand sind der Fahrer am Donnerstag gegen 20.20 Uhr auf der Heimfahrt zu seinem landwirtschaftlichen Betrieb. Aus bislang unbekannter Ursache öffneten sich die Seitenwände des Anhängers. Zwischen dem Kreisel Suebenheimer Allee und der Überlinger Straße wurde die Schwabenstraße auf einer Strecke von rund 500 Meter mit Karotten übersät. Der Fahrer bemerkte erst am Ortseingang von Seckenheim sein Missgeschick. Zahlreiche nachfolgende Fahrzeuge fuhren über die rund acht Tonnen Karotten und machten diese zu Brei. Zur Fahrbahnreinigung musste eine Spezialfirma hinzugezogen werden. Die Schwabenstraße war einseitig bis gegen Mitternacht gesperrt. red/pol

