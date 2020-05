Kartenrückgabe ist noch möglich

Aufgrund der Corona-Beschränkungen kann in der Kleinkunstbühne „Palü“ am 22. Mai auch das Programm von Stephan Bauer „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“ nicht gespielt werden. Wer zu dieser Veranstaltung Eintrittskarten hat, kann den Künstler zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich am Freitag, 31. Juli, um 20 Uhr an gleicher Stelle sehen. Falls die Karten nicht zum Einsatz kommen, können diese bis 24. Mai an Andreas Hänssler, Palü Seckenheim, Edwin-Reis-Straße 5, 68229 Mannheim, unter Angabe der Bankverbindung, zwecks Erstattung, zurückgeschickt werden. Sollte auch der Ersatztermin ausfallen müssen, wird wieder rechtzeitig darüber informiert. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.05.2020