Katholische Kirche segnet alle Paare

Anzeige

Die katholische Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin lädt Paare am Samstag, 14. Juli um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Bruder Klaus in Edingen (Goethestraße) zu einem Segnungsgottesdienst ein. Angesprochen sind gleichermaßen Frischverliebte wie langjährige Weggefährten, Verheiratete und Unverheiratete, junge und erfahrene Paare, aber auch solche, die glücklich miteinander sind oder gerade Krisen durchleben. Genauere Festlegungen habe man bewusst nicht getroffen, wie Pfarrer Markus Miles auf Nachfrage mitteilt: „Wer sich angesprochen fühlt, ist zu dieser Feier eingeladen.“ Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Umtrunk auf dem Kirchenvorplatz. hje