Kaum Leerstand bei Mietwohnungen

Wie hoch die Nachfrage nach Wohnraum in Mannheim ist, unterstreicht der Bericht bei der Hauptversammlung der Baugenossenschaft Seckenheim (BGS). Probleme, frei werdende Wohnungen zu belegen, hat die Genossenschaft jedenfalls nicht: Die Leerstandsquote beträgt 1,9 Prozent, und es gibt eine Warteliste.

Zur Versammlung im SV-Vereinshaus begrüßte Aufsichtsratsvorsitzende Ingrid Ruf 50 BGS-Mitglieder. Das Vorstandsduo Brigitte Rienkens und Rüdiger Lapsit präsentierte den Geschäftsbericht 2019. Demnach richtet die BGS für Seckenheim, Suebenheim und Hochstätt ihren Blick weiter auf die nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Immobilien. Dazu gehört die Erneuerung von Abwasserleitungen in Teilen des Bestands, der 209 Einheiten in 170 Häusern umfasst. Bei Mieterwechseln müssten ältere und lange bewohnte Wohnungen modernisiert werden. Aufgrund der Altersstruktur der Mieter sei hier künftig ein hoher Aufwand zu erwarten. Mieter, die auf eigene Kosten sanieren, ersparen sich außerordentliche Mieterhöhungen.

In der von Lapsit vorgelegten Bilanz hat sich das Eigenkapital auf mehr als fünf Millionen Euro und eine Quote von 46,5 Prozent verbessert. Der Bilanzgewinn von 2019 kann nach Rückstellungen von rund 15 000 Euro als vierprozentige Dividende an die 611 Mitglieder ausgeschüttet werden. Für 2020 sei zu erwarten, dass die Corona-Pandemie zu Verzögerungen bei Maßnahmen, Kostensteigerungen oder dem Anstieg von Mietausfällen führt, so Lapsit. Gleichwohl bilanzierte er: „Unsere Zukunft als selbstständige Genossenschaft ist auch nach 99 Jahren nicht gefährdet.“ Auch der Aufsichtsrat, so Klaus Trenkel, beurteilt Entwicklung der BGS positiv.

Bevor die Nachwahl zum Aufsichtsrat erfolgte, wurde Bernhard Walter nach Satzung verabschiedet. 22 Jahre gehörte er dem Gremium an und erhielt dafür Beifall und die silberne Verdienstnadel des Prüfungsverbands „vbw“. Turnusgemäß wurde Arno Knöbl als Aufsichtsrat bestätigt. Walters freie Stelle nimmt Andres König ein, Adrian Trzensik wurde zum Ersatzmitglied gewählt.

Wie Aufsichtsrat Clemens Schlenkrich informierte, wurden die Aktivitäten zum Jubiläum zwar auf 2021 verschoben. Jedoch wird am 24. Oktober an der Geschäftsstelle eine Tafel mit historischen Informationen zur Gründung der Genossenschaft vor 100 Jahren enthüllt. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020