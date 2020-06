Kehrmaschine fängt Feuer

Die Polizei sucht Zeugen eines Brandes in Seckenheim. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, war am Montag gegen 18 Uhr in einer Garage im Hinterhof der Volksbank (Seckenheimer Straße) eine Kehrmaschine in Flammen aufgegangen. Die Berufsfeuerwehr Mannheim und die Freiwillige Feuerwehr Seckenheim löschten das Feuer, ehe es auf die umliegenden Gebäude übergreifen konnte.

Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Höhe des Schadens muss ebenfalls noch ermittelt werden. Wer Hinweise zur Entstehung des Feuers geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621/174-44 44 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. jei/pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.06.2020