Die Diskussion über die Aufarbeitung des kolonialen Erbes in Mannheim ist in Seckenheim angekommen. Denn am früheren Wohnhaus von Theodor Seitz befindet sich eine Gedenktafel, die an den deutschen Gouverneur von Kamerun und Deutsch-Südwest erinnert. Doch so wie jetzt, darf die Tafel nicht bleiben.

Leicht lassen sich die Einwände erahnen, die in dieser Diskussion aufschlagen: Gibt es denn keine anderen Sorgen – in der Welt im Allgemeinen und in Seckenheim im Besonderen? Sind die miserable Betreuungssituation im Stadtteil und die unbefriedigende Verkehrsführung im Ortskern nicht dringender?

Das kann man so sehen. Aufgabe von Politik ist es in der Tat, diese Probleme zu lösen. Aber eben auch, über diese hinaus zu denken. Dazu gehört die Frage, welche historische Identität wir haben wollen. Und die Antwort darauf beginnt vor Ort.

Die Gedenktafel für Theodor Seitz ist klein, in ihrer Machart fast unscheinbar. Ihr Text ist auch nicht verherrlichend. Aber er verschweigt die dunklen Seiten des Wirkens von Seitz. Damit erweckt die Tafel den Eindruck, der Stadtteil dürfe stolz sein auf ihn. Doch das kann er nicht. Theodor Seitz ist kein „großer Sohn“ Seckenheims im guten Sinne des Wortes.

Er hat zwar – anders als der Kolonialist Carl Peters – niemanden selbst ermordet. Aber er war Gouverneur zweier Kolonien, für die bis heute verharmlosend und damit verfälschend der Begriff „Schutzgebiete“ verwendet wird. Als solcher stand er an der Spitze eines Systems, dessen Zweck die gewaltsame Unterdrückung und die ökonomische Ausbeutung fremder Völker war – ideologisch basierend auf einer völlig irren „Rassenlehre“, wonach Weiße über Schwarzen stehen.

Dies zumindest muss dargestellt werden, wenn überhaupt an einen Mann wie Seitz im öffentlichen Raum erinnert werden soll.

