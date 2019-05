Kerwe steigt im Oktober

Im Oktober wird in Seckenheim wieder Kerwe gefeiert. © schneider

Im Rahmen der jüngsten Sitzung der Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen wurde auf die zahlreichen schon bekannten Termine bis Jahresende aufmerksam gemacht. Hier die aktuelle Liste der kommenden sieben Monate:

Juni: 2. Jubiläumskonfirmation Erlöserkirche, Museums-Fühschoppen, 3. Vortrag beim Historischen Verein im Heimatmuseum, 4. VdK besucht Ilvesheimer Heinrich-Vetter-Stiftung (HVS), 6. kfd mifü-Gruppe, 7. Jam-Session im Palü-Keller, 8. Premiere Seggema Kommödiä Scheier (weitere Vorstellungen: 9., 10., 15. und 16.6.) 12. kfd-Treff, Jahreshauptversammlung (JHV) Siedlerverein 19. Altenwerk, 20. Fronleichnam, 22./23. Sommerfest Kleingartenverein Heckweg, 26. Frauengottesdienst St. Aegidius, 29. Aufführung ökumenische Kindermesse im Schifferkinderheim 11.30 Uhr, dann 29. und 30. Seckenheimer Straßenfest.

Juli: 3. Ehrung für Willi Pint geladene Gäste, 4. Kfd-mifü-Gruppe St. Clara, 5. KAB Vortragsabend, 8. AWO Vortrag in der HVS, Konzert Blue Lake Orchestra in St. Aegidius, 10. kfd-Treff, 11. Abschlussabend kfd Mitarbeiterinnen, 14. Tag der offenen Tür DRK, Kindermusical Erlöserkirche, 15. Sängerbund-Musikgarten-Fest in HVS, 17. Ausflug Altenwerk, 21. Katholischer Bazar, 24. Sängerbund-Konzert in HVS, 31. Frauengottesdienst St. Aegidius.

August: 2., 3. und 4. Gockelfest Kleintierzuchtverein, 10./11. Römerbrunnenfest am Siedlerheim, 14. Exkursion des Altenwerks, 14. kfd-Treff St. Clara, 17./18. Sängerbund-Sommerfest beim Schützenhaus, 28. Frauengottesdienst St. Aegidius, 31. Patrozinium St. Aegidius.

September: 5. kfd mifü-Gruppe St. Clara, 6. Jam-Session Palü-Keller, 8. ESPE Chor–Gottesdienst Erlöserkirche, 9. Vortrag Historischer Verein, 11. kfd-Treff St. Clara, 16. JHV AWO Rathaus, 18. Altenwerk, 20. Palü goes Schloss, 21./22. Großes TSG Aktionswochenende Schloss, 21. SV-Leichtathletiksportfest BSA, 25. Frauengottesdienst St. Aegidius, 25. Meile der Religionen in Mannheim, 26. Kfd-Ausflug, 29. Suppensonntag - Fest um die Erlöserkirche, 29. Männergesangverein Konzert in St. Peter Ilvesheim.

Oktober: 6. Erntedank Erlöserkirche, 7. Vortrag Historisches Seckenheim, 9. kfd-Treff St. Clara, 10. kfd mifü-Gruppe, 11. KAB Erntedankfeier, 11./12. Other Roads im Palü-Keller, 13. Ökumenischer Gottesdienst anschließend Seckenheimer Wandertag, Orgelkonzert St. Aegidius, 16. Altenwerk, 18. Kohlhepp trifft Kochtopf im Palü, 19. Kindersachenflohmarkt in St. Clara, Kerweeröffnung, Gottesdienst zur Kirchweih, anschließend Kleine Orgelmusik in St. Aegidius und Kerwewiesn bei der Feuerwehr. 20. Kohlhepp der Film im Palü, Historische Führung, große Straßenkerwe, Taize-Gottesdienst zum Abschluss Kerwesonntag, 21. Kerweschlachtfest TSG im Schloss, 22. Kerweabschluss, 26. Nachkerwe mit Rindfleischessen im Siedlerheim, 30. Frauengottesdienst St. Aegidius, 31. Nacht der offenen Kirchen in der Erlöserkirche.

November: 1. Totengedenken St. Aegidiusgemeinde auf dem Friedhof, 2./3. Lokalschau der Kleintierzüchter, 5. Vortrag Bildungswerk in St. Clara, 6. Altenwerk, 7. kfd mifü-Gruppe, 8. KAB Vortrag, Jam-Session im Palü-Keller, 9. ESPE Chorkonzert - 20-jähriges Bestehen, BDS-Nacht der Kunst und Genüsse, 11. Vortrag Historischs Seckenheim, 13. kfd-Treff, 16. Zabbe-Karneval-Eröffnung, 17. Handarbeitsmarkt DRK in St. Clara, Klänge und Worte in Erlöserkirche, 19. Altenwerk, Zabbe Ordensfest, 20. Gottesdienst am Buß- und Bettag Erlöserkirche, 23. Kabarett im Palü, 24. Gottesdienst mit Totengedenken Erlöserkirche, Gedenken an Verstorbene Sängebund auf dem Friedhof, 27. Frauengottesdienst St. Aegidius, 30. x-mas-party Sängerbund bei Kleintierzuchtverein.

Dezember: 1. Adventszauber in St. Clara, Eröffnung Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum, 3. VdK-Weihnachtsfeier, 4. Altenwerk Adventsfeier, kfd-Treff , 5. kfd mifü-Gruppe St. Clara, 7. AWO-Weihnachtsfeier, 8. Heimatmuseumsausstellung, 10. Sängerbund-Flying Lips Weihnachtssingen bei HVS, 15. Heimatmuseumsausstellung, Weihnachtskonzert Erlöserkirche, 19. kfd Adventsfeier St. Clara, 21./22. Lebendige Krippe beim Kleintierzuchtverein, 21. Weihnachtsfeier Männergesangverein, 22. Waldgottesdienst Erlösergemeinde, 24. Weihnachtssingen Friedhof Seckenheim MGV-Liedertafel, 31. Gottesdienst zum Altjahresabend Erlöserkirche. hat

