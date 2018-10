„Kerwefußgängerzone“ lockt

Große Freude bei Organisatoren und Gästen: Dem Bund der Selbstständigen (BdS) um Petra Grotelüschen-Serafim, Grit Löffler-Baßmann, Heike Warlich-Zink und Rüdiger Lapsit ist es in enger Abstimmung mit Stadt, Politik und den Verantwortlichen des ÖPNV gelungen, die OEG für die Zeit der sonntäglichen Straßenkerwe aus dem Zentrum Seckenheims heraus zu halten. Nicht ohne Stolz konnte das die BdS-Führung beim Startschuss zum verkaufsoffenen Sonntag verkünden.

Gefahrenherd ausgeschaltet

Damit wurde ein wesentlicher Gefahrenherd ausgeschaltet, ein weiterer schöner Aspekt der familienfreundlichen Seckenheimer Kerwe. Gerade ist die letzte OEG für diesen Nachmittag durch, da trifft sich lokale und regionale Prominenz zum Startschuss der verkaufsoffenen Kerwe bei der BdS-Geschäftsstelle. Hier begrüßt Heike Warlich-Zink die Gäste und macht in klaren Worten deutlich: „Die verkaufsoffene Straßenkerwe darf Spaß machen, aber sie ist zudem ein wichtiger Marketingfaktor für den Erhalt von Gewerbe und Arbeitsplätzen sowie Nahversorgung, insbesondere für Eltern mit Kleinkindern und für Senioren im Vorort Seckenheim. Damit wird der BdS auch seiner sozialen Verantwortung gerecht“.

Für diese Erklärung, warum man die verkaufsoffene Straßenkerwe braucht und für den dezenten Hinweis, dass der hart erkämpfte Platz vor dem Rathaus nicht verbaut werden dürfe, spendete auch Stadträtin Marianne Seitz Beifall, versteht sich.

Denn die Seckenheimer Planken sind ein idealer freier Platz vor dem Rathaus mit Freiraum für Markt und Feste. Diese Kerwe belegte das einmal mehr. Mehr als drei Dutzend Ladengeschäfte öffnen pünktlich um 13 Uhr, draußen flanieren schon Passanten über die Kerwefußgängerzone, um sich ohne Alltagsstress die attraktiven Kerweangebote zu Gemüte zu führen, darunter Kerweparra und Stadtrat Ralph Waibel samt Kerweschlumbl.

Dazu haben die BdS-Mitglieder auch Schnäppchen, Kostproben und Aktionen vorbereitet. Aber nicht nur auf der Straße, auch in urigen Scheunen, Domizilen und Gaststätten wird gefeiert. Dann die Sensation: Nach fast 50 Jahren gibt es wieder ein Pfisterer-Bier, vorgestellt „auf der Kerwe“ und mit vielen Ah‘s und Oh‘s aufgenommen. Apropos aufgenommen, ein Kerwefoto zum Mitnehmen gefällig? Gibt’s. Spaß haben die Kinder nicht nur auf dem Rath-Parkplatz mit der Hüpfburg, sondern auch beim Edelsteinsieben oder der Bobby-Car- Teststrecke. Individuelle Beratung mit Durchblick? Keine Überraschung bei drei Optikern. Wie wäre es da mit einer Weinprobe? Kunst in der Schmiede, hier ein Gläschen Sekt oder Saft, dort eine Brezel oder süße Teilchen.

Dann ein neues Geschäft, das eine Vakanz beendet: Koob Hörgeräte ist in das historische Raballiati-Barock-Haus, in die Räume der einstigen Brückenapotheke, eingezogen und macht gleich bei der Kerwe mit. Die Sonne scheint, wer denkt da an Winter? Aber die dunkle Jahreszeit kommt, und da sind Informationen für mehr Sicherheit vor Einbrechern gefragt. Natürlich darf das Matratzen-Probeliegen nach Loriot mit stabiler Seitenlage nicht fehlen und auch nicht der Jahrmarkt im Schloss. Seckenheim feiert Kerwe, das ist einfach toll!

