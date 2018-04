Kinder retten eine Puppe und löschen Brand

Anzeige

Je nach Alter und Statur der Kinder und Jugendlichen variierten die Gewichte, und hier und da gab es auch Unterstützung von Feuerwehrkameraden. Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhielt eine Urkunde.

Fahrt zum „Einsatz“

Bei weiteren Vorführungen der Jugendfeuerwehr und der Einsatzmannschaft konnten sich die Besucher davon überzeugen, welch hohen Ausbildungsstand die „Männer“ der Freiwilligen Feuerwehr Seckenheim haben. Alle Vorführungen wurden vom langjährigen Feuerwehrkommandanten, Altmeister Jürgen Müller, sachkundig kommentiert.

Besonders beliebt ist es, sich wie ein Feuerwehrmann zu fühlen und mit Signalhorn zum Einsatz in Seckenheim zu fahren. Die Rundfahrten in einem echten Feuerwehrauto waren stets ausgebucht. Mit dabei war diesmal auch ein toller Eisstand, der sich an diesem Frühsommertag nicht über Absatzprobleme beklagen konnte.

