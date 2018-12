Kinder singen erfolgreich den Nikolaus herbei

Schon in den Jahren von 1947 bis 1961 pflegte der Sängerbund 1865 Seckenheim im SV-Vereinshaus seine Gemeinschaft, nun kehrten die Sänger zu ihrer Weihnachtsfeier genau dorthin zurück. Schließlich hat der Verein seit Jahren kein eigenes Domizil mehr, und das Pfarrzentrum St. Clara war diesmal nicht frei.

Die 50 Männerstimmen der Singgemeinschaft Frohsinn Friedrichsfeld/ Sängerbund Seckenheim eröffnen den fröhlichen Nachmittag. Dietrich Edinger leitet, engagiert wie eh und je, das stimmungsvolle „Winternächtge Schweigen“, ehe der Chor nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Daniela Petzinger behutsam auf die bevorstehende „Heilige Nacht“ mit ihrem „Weihnachtszauber“ hinführt.

Mehr als nur Verbindung zwischen den einzelnen Programmpunkten ist das achtköpfige Akkordeon-Ensemble „Uff unn Zuu“ samt Rhythmusgruppe unter der Leitung von Ehrenvorstand Jürgen Zink. „White Christmas“, „Fröhliche Weihnacht“, „Rocking around the Christmas Tree“ und „Let it snow“, das macht ebenso Freude wie der Auftritt der kleinsten Sängerbündler, des Baby- und Kindermusikgartens. Angeleitet von Antje Geiter singen die Kinder den Nikolaus herbei. Der lässt sich nicht lange bitten, macht seine Sache toll und hat für jedes Kind eine kleine Gabe dabei.

Der gemischte Chor „Zeitlos“ unter Tom Huber, der gerne noch männliche Verstärkung vertragen könnte, erinnert mit „Weihnachtszeit – Kinderzeit“ daran, dass man „Nie erwachsen sein“ wollte. Hier kommt als Solist der zweite Sängerbund-Vorsitzende Andreas Eder zum Einsatz, der sich mit dem ganzen Chor musikalisch über den hübsch mit Zweigen geschmückten Saal freut.

Dass Frieden auf Erden in der eigenen Familie beginnt, unterstreicht Brigitte Smolka mit einer weihnachtlichen Geschichte und leitet über zur Gruppe „Flying Lips“, die eine wohlklingende Singgemeinschaft mit der „New Generation“ der Aurelia aus Sandhofen bildet. Deren Vorsitzender Dieter Schatz ist ebenso unter den Sängern wie zu Beginn Friedrichsfelds Gerhard Krieger. Mit Schwung wird „You got a fire in your heart“ und „This little light of mine“ vorgetragen, ehe dann, typisch Chorleiterin Antje Geiter, zur allgemeinen Überraschung der Singwalzer „Klatschen zwei und drei Hirten“ vom ganzen Saal beklatscht wird. Dass Weihnachten ein Fest christlicher Freude ist, daran erinnert schließlich nicht nur das gemeinsam gesungene „O du fröhliche“, sondern auch Hanne Halles „Vater unser“. hat

