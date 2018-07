„Kinder von Girouan“ kommen gut an

Anzeige

Mit der Bühnenfassung des Musicals „Die Kinder von Girouan“ haben mehr als 60 Mädchen und Jungen aus Seckenheim das Publikum in der Erlöserkirche begeistert. Nach fast 20 Jahren Pause hatte sich Kantor Wolfgang Schaller wieder an dieses Projekt gewagt, und der Erfolg gab ihm recht.

Das Musical basiert auf einer Kurzgeschichte von Margarethe Johannson und wurde 1982 von Hans-Georg Wolos komponiert. Die Geschichte spielt in den 1950er Jahren in einem idyllischen Bergdorf in Frankreich und ist so aktuell wie eh und je: Frieden auf dieser Welt. Auch „Die Kinder von Girouan“ arbeiten daran. Ein Zauberer versetzt die trinkfreudigen, streitsüchtigen, faulen, missgünstigen Erwachsenen in dem südfranzösischen Dorf mittels eines blauen Lichtstrahls in einen tiefen, langen Schlaf.

Die Kinder sind plötzlich auf sich gestellt. Sie müssen sich um alles kümmern: Das Vieh und die Babys versorgen, Brot backen, Essen kochen, Häuser streichen, Straße fegen und vieles mehr. Doch es läuft nicht immer alles perfekt. So machen sie beispielsweise aus Versehen das Geflügel betrunken, weil sie den Alkohol in den Bach gekippt haben, und müssen sich mit den Kindern der Kesselflicker auseinandersetzen, die aus dem Tal zu ihnen ins Bergdorf gekommen sind. Das alles schaffen sie aber friedlich und gemeinsam, im Gegensatz zu den Erwachsenen. Als die Eltern langsam wieder aufwachen, sind sie begeistert von den Veränderungen und staunen über das, was die Kinder geleistet haben.