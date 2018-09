Kinderchöre proben wieder

Ab Donnerstag, 27. September, proben die Kinderchöre der Erlösergemeinde wieder an jedem Donnerstag im Konfirmandensaal neben der Erlöserkirche in Seckenheim. Unter der Leitung von Kantor Wolfgang Schaller sind auch Neueinsteiger willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Geprobt wird bis Dezember unter anderem für das Krippenspiel an Heiligabend.

Wer eine Rolle haben möchte, sollte bis Mitte Oktober angemeldet sein. Einfach mal reinschnuppern ist auch möglich. Die Gruppe Spatzenkantorei I übt jeweils von 14.30 bis 15 Uhr, Kinder ab dem vierten Lebensjahr beginnen den neuen Kurs ab 27. September. Die Spatzenkantorei II probt jeweils von 15.10 bis 15.40 Uhr, und alle Kinder im Vorschulalter sowie der ersten Grundschulklasse kommen in der Kinderkantorei jeweils von 15.45 bis 16.30 Uhr zusammen. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018