Kinderhaus: Sanierung dauert sechs Monate

Nach dem Wasserschaden im städtischen Kinderhaus Seckenheim-Süd rechnet die Stadt Mannheim mit einer Sanierungszeit von rund sechs Monaten. Das teilte das Rathaus jetzt mit. Das gesamte Erdgeschoss müsse grundsaniert werden. Nach der Bewertung durch einen Gutachter bleibe das Obergeschoss für die Kinderbetreuung weiterhin uneingeschränkt nutzbar.

In dem Gebäude befindet sich in einem Teil das Kinderhaus mit je zwei Krippen-, zwei Kindergarten- sowie zwei Hort-Gruppen. Insgesamt werden dort 101 Kinder betreut. Im anderen Gebäudeteil ist die Schulkindbetreuung der Stadt mit insgesamt 95 Kindern untergebracht. Hort- und Vorschulkinder werden im Obergeschoss betreut. Alle Hortkinder des Kinderhauses und der Schulkindbetreuung sowie die Vorschulkinder können im Obergeschoss weiterhin betreut werden, teilt die Stadt mit. Der Zugang erfolgt über die Außentreppen. Das Betreuungsangebot der Verlässlichen Grundschule werde nach den Osterferien vor Ort in geeigneten Ausweichräumlichkeiten sichergestellt.

Umzug in Nachbar-Kitas

Krippen- und Kindergartenkinder ziehen vorübergehend in andere Einrichtungen. Folgende Aufteilung ist geplant: Die beiden Krippengruppen und eine Kindergartengruppe werden vorübergehend in zwei städtische Kinderhäuser im Stadtteil ausgelagert. Jeweils zehn Krippe- und Kindergartenkinder werden mit ihren pädagogischen Fachkräften in die städtischen Nachbar-Kitas Kinderhaus Seckenheim, Kaiserstuhlring, und Kinderhaus Rastatterstraße umziehen. Die Zuordnung der Kinder zu den Einrichtungen sollte den Eltern noch vor Ostern mitgeteilt werden. Geschwisterkinder werden gemeinsam betreut.

In den Ausweichquartieren werden nach der Genehmigung durch das Landesjugendamt die Mehrzweck- und Bewegungsräume als Gruppenräume für die Kinder aus Seckenheim-Süd hergerichtet. Aufgrund der wärmeren Temperaturen in Frühling und Sommer können die dortigen Kinder verstärkt das Außengelände nutzen. Der Elternbeirat sei bereits informiert worden.

„Die Sicherstellung der Betreuung der Kinder war unser vorrangiges Ziel. Wir sind sehr froh über die gemeinsam mit allen Beteiligten gefunden Lösungen im Stadtteil und bedanken uns für deren tatkräftige Unterstützung“, betont die zuständige Abteilungsleiterin Marion Schroth vom Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.04.2019