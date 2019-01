„Kinderhelden“ erobern Bühne

Eine bunte Narrenschar führte Prinzessin Sandra II. zur großen Zabbe-Prunksitzung ins Schloss – diesmal an einem Samstagabend. Vor etlichen Jahren hatte die Karnevalsabteilung im Sängerbund 1865, „Die Zabbe“, schon einmal ihr närrisches Symposium samstags statt sonntags angesetzt, und auch diesmal gingen die Meinungen darüber auseinander. Gut besucht war das Schloss jedoch allemal, als Andreas Eder, seit Jahren Zabbe-Sitzungs- und Karnevalspräsident, die Freunde der Fasnacht mit Hajo, Helau, Frohoi und Ahoi willkommen hieß. Er freute sich, auch Stadtprinzessin Daniela I., aus Seckenheims ehemaligem Nebenort Rheinau, und Feuerio-Prinz Dirk II., begrüßen und obendrein einige Förderer würdigen zu dürfen.

Die „Stobber“ der Zabbe eröffneten traditionell den Abend, dessen Motto „Kinderhelden“ genau auf diese muntere Bande passte. Die zwanzig Kinder zauberten unter der Leitung von Antje Geiter bekannte Figuren wie Pippi Langstrumpf, Pumuckl, Jim Knopf und andere Idole der Kindheit auf die von Natascha Adler und ihrem Team gestaltete Bühne. Zur Belohnung gab es gleich einen riesengroßen Applaus.

Auch die Tanzmariechen des KV Lallehaag, Emilia Reis und Lucia Bruckner, konnten das Publikum überzeugen. Nicht leicht hatte es als erster Redner Alexander Fleck mit seinem international-deutsch-mannemerischen Rundumschlagprotokoll, ehe dann Lokalkolorit mit den „Flying Lips“ (weiterer Bericht auf dieser Seite) folgte.

„Fasnacht is fa alle schä“

Für ein Feuerwerk in blau und weiß sorgte die Garde der Kummetstolle, ehe Justus Heinz und Andreas Eder debütierten und als Jung- sowie Alt-Elferrat darüber stritten, ob es früher besser war – und alsdann resümierten: „Fasnacht is fa alle schä“. Die junge Tanzformation des Carneval-Club Waldhof, geleitet von Manuela Castilla und Sabrina Neuwirth, gab dann ihre Visitenkarte mit einem Gardetanz ab. Viel zu laut um zu plaudern, aber musikalisch sehr gut überbrückten die „Hoggema Ringdeifl“ (Hockenheimer Ringteufel) die Pause.

Der Zabbe-Elferrat samt Frauen und die Sängerbund-Gruppe „Zeitlos“ starteten als Heidi, Biene Maja und Wickie, aber auch als Elvis, Beckenbauer, Gabalier oder Back–street-Boys in den zweiten Teil des Abends. Das Medley machte, unterstützt von der besten Zabbe-Combo aller Zeiten, einfach Spaß, und „Mama Lauda“ sorgte für Stimmung. Auf die Lachmuskeln hatte es Bauchredner Andreas Knecht mit dem frechen Vogel Gregor abgesehen. Der lobte Seckenheims vegetarisches Restaurant – solange, bis er aus dem Blumenladen rausgeworfen wurde . . . Dem orientalischen Showtanz der 19 Kummetstolle-Damen, exzellent einstudiert von Simone Heller und Lavinia Pender, folgte das Mannheimer Büttenduo „Hotte & Pit“, alias Horst Siegholt und Pit Karg. Sie redeten, sehr zur Freude des Publikums, auch diesmal total aneinander vorbei und kamen, trotz ungenügender Beschallung, beim Publikum an.

Gemeinschaftssitzung im Februar

Gut gelaunt rief schließlich Andreas Eder zum Finale auf die Bühne. Hier stimmte die Zabbe-Combo mit Jürgen Zink, Reginald Blümmel, Jürgen Wohlfahrt und Jürgen Schnabel das von Clemens Schlenkrich komponierte „In-Zabb-Schlabb-Ku-Kä-Lied“ an und warb damit für die große Gemeinschaftssitzung am 23. Februar in der Friedrichsfelder Gräber-Halle.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/seckenheim

