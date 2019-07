Kindermusical in der Erlöserkirche

Die Erlösergemeinde Seckenheim lädt auf Sonntag, 14. Juli, um 16.30 Uhr zu der Aufführung des alljährlichen Kindermusicals in die Erlöserkirche, Seckenheimer Hauptstraße 135, ein.

Auf dem Programm steht in diesem Jahr „Joseph“ von Kantor Wolfgang Schaller, nach einer Geschichte aus dem Alten Testament: „Joseph, der jüngste Sohn des alten Jakob, eckt mit seinen Träumen bei seinen Brüdern an. So sollen sich alle vor ihm verbeugen und mit ihnen gleich noch Sonne, Mond und Sterne. Kein Wunder, dass die Geschwister diesen Angeber bei nächster Gelegenheit nach Ägypten verkaufen. Aus dem Auge – aus dem Sinn! – Aber, meist trifft man sich immer zweimal im Leben!“

Es wirken die Spatzenkantorei II, die Kinderkantorei, die Familienkantorei und die Musicalband der Erlöserkirche mit. Die musikalische und spielerische Leitung haben Wolfgang Schaller und Claudia Krüger inne. Der Eintritt ist frei. sane

