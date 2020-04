Kirche brennt in Karwoche aus

Mit der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945 endete in Europa der Zweite Weltkrieg – fünf Wochen zuvor in Seckenheim. Schon in den Tagen um den Palmsonntag erwartete der Ort die anstehende Besetzung und Befreiung durch US-Truppen. Längst war der von den Nazis angezettelte Krieg verloren. Deutsche Truppen zogen sich aus der Pfalz an den Neckar zurück und warteten hier.

US-Truppen rücken vor

Oben auf dem Kirchturm der St. Aegidiuskirche in Seckenheim befand sich hinter einem Bretterverschlag eine Artillerieleitstelle, Soldaten mit Panzerfaust und Maschinengewehr waren im Heumarkt stationiert. Um das Vorrücken der US-Truppen zu erschweren, gab es den Befehl, die Ilvesheimer Neckarbrücke unpassierbar zu machen. Und so sprengte die Wehrmacht am Montag, 26. März, den Seckenheimer Teil der dreifachen Bogenbrücke in die Luft. War Seckenheim von Bombenangriffen weitgehend verschont geblieben, so deckte die weithin zu hörende Sprengung Dächer ab, drückte Scheiben ein und ließ filigrane Sandsteinteile der neogotischen Erlöserkirche abbrechen.

Am 27. März war in der Ferne Kanonendonner zu hören. Im Turm der katholischen Kirche befand sich ein Bunker für etwa 30 Personen, der in Teilen heute noch vorhanden ist. Hier versammelten sich neben den beiden Geistlichen Spinner und Amann weitere Menschen, denn die US-Soldaten hatten bei Sandhofen den Rhein passiert und standen am 28. März in Ilvesheim am Neckar.

Pfarrer Spinner hatte die deutschen Soldaten ebenso eindringlich wie vergebens gebeten, Seckenheim nicht zu gefährden, zumal sich auch viele ausgebombte Mannheimer in hiesigen Häusern aufhielten. Doch die Wehrmacht blieb zunächst und nahm die an der Ilvesheimer Neckarseite angekommenen amerikanischen Soldaten unter Beschuss. Rasch erkannte die Army Heumarkt und St. Aegidiuskirche als Basis und feuerte etliche Granaten in diese Richtung ab. Pfarrer Spinner konnte aus dem Bunker ins Kircheninnere der 1906 neobarock erbauten Kirche blicken. Er notierte ins Verkündbuch: „19.15 bis 19.30 Uhr Kirche in Brand geschossen“. An den Einsatz der eigentlich nicht vorhandenen Feuerwehr war unter Beschuss nicht zu denken, es war ohnehin nichts mehr zu machen. Erst jetzt zogen die deutschen Soldaten ab.

Weiße Fahnen an den Häusern

Bald lösten sich schwere, glühende Balken von der Decke und schlugen ebenso im Kirchenraum ein, wie die, gleich einer Fackel brennende, welsche Turmhaube. Die Flammen fraßen sich durch den gesamten Kirchenraum.

Das Feuer schwelte am Gründonnerstag vor sich hin, und im Ort herrschte eine ungewisse Anspannung. Die Amerikaner überquerten bei Neckarhausen den Neckar und erkundeten an diesem Karfreitag, an dem die Rote Armee Danzig eroberte, ob es in Seckenheim noch gefährlich ist. Doch überall waren an den Häusern schon weiße Fahnen und Betttücher zu sehen. Vorbei am Turmstumpf und den rauchgeschwärzten Mauern der St. Aegidiuskirche sowie an zahlreichen ziegellosen Dachstühlen, die an Skelette erinnerten, rückten die US-Truppen am Karsamstag in Seckenheim und in die Kaserne ein.

Anfang April begannen dann die ersten Einquartierungen. Dazu mussten Wohnbereiche in der Konstanzer, Meersburger und Messkircher Straße sowie die Häuser der Baugenossenschaft ganz kurzfristig geräumt werden. Diese Bereiche und Teile von Ettlinger, Zähringer und Freiburger Straße wurden mit Stacheldraht als Sperrgebiet eingezäunt. In die Kapellenstraße zogen Marokkaner aus der französischen Armee ein. Für die nächsten zwei Jahre weilten so bis zu 4000 Soldaten in Seckenheim.

Anm. d. Red.: Seine Informationen bezieht der Autor dieses Beitrags aus dem Buch „Seckenheim“ von Hansjörg Probst sowie aus eigenen Gesprächen, die er in vielen Jahren mit Zeitzeugen geführt hat.

