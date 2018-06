Kirchengemeinde mit Leben erfüllen

Anzeige

So wie es aussieht, kann noch 2018 die Planung für das neue Gemeindehaus so weit vorangetrieben werden, dass im Frühjahr 2019 das Baugenehmigungsverfahren in Gang gesetzt werden und Mitte 2019 der Abbruch des dann 56 Jahre alten Gemeindehauses beginnen kann. Dies gab Pfarrer Helmut Krüger auf der Versammlung des „ErlöserGemeindeVereins“ (EGV) am Sonntagvormittag bekannt.

Die Vorsitzende Helga Staak begrüßte im Konfirmandensaal der Erlöserkirche erstmals Mitglieder des EGV zu einer Hauptversammlung. Im vergangenen Jahr hatte sich die bisherige kirchliche Vereinigung neu konstituiert, sich aus der protestantischen Organisationsstruktur heraus als „ErlöserGemeindeVerein“ (EGV) selbstständig gegründet, sich aber in der Satzung weiterhin insbesondere die Förderung von Kinder- und Jugendarbeit, Kirchenmusik sowie der Stelle für einen Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) auf die Fahne geschrieben.

Nun „eingetragener Verein“

Die neue Rechtsform „e.V.“ konnte, nachdem im Sommer vergangenen Jahres von den rund 200 Mitgliedern einstimmig entschieden, sogar noch im gleichen Geschäftsjahr eingetragen werden, da nur zwei kleine redaktionelle Satzungsanpassungen, aber ohne inhaltlichen Belang, von den Behörden verlangt wurden.