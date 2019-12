Klassisches und Hawaii-Klänge

Auf dem großen Platz vor dem Alten Rathaus, am schön geschmückten Weihnachtsbaum, trafen sich Sänger, Zuhörer und Mitsinger. Hatte sich der Sängerbund 1865 in den vergangenen Jahren immer zur Weihnachtsfeier im Schloss oder im Pfarrzentrum St. Clara getroffen, so warteten in diesem Jahr die Verantwortlichen mit einer anderen Idee auf: Sie luden Sängerbündler und Seckenheimer Bevölkerung zum öffentlichen Singen auf die Planken vor das Seckenheimer Rathaus ein.

Zunächst stimmten die Männer der Singgemeinschaft Sängerbund Seckenheim/Frohsinn Friedrichsfeld unter der Leitung von Dietrich Edinger einige Lieder an. Ob „Weißer Winterwald“ oder die „Petersburger Schlittenfahrt“, die schwungvollen Lieder fanden Gefallen, auch wenn weit und breit von weißer Pracht in Seckenheim nichts zu sehen ist. Vor dem stimmungsvoll beleuchteten Rathaus stand auch Sängerbundchefin Daniela Petzinger. Sie freute sich nicht nur über zahlreiche Gäste und Mitsinger, sie begrüßte auch Jürgen Zink als Sängerbundehrenvorsitzenden, Gerhard Krieger, den Vereinschef des Friedrichsfelder Brudervereins sowie Stadträtin Marianne Seitz.

Nachdem die agile Vorsitzende mit einer lustigen Weihnachtsgeschichte über fehlendes Lametta für etliche Lacher gesorgt hatte, stellte sich der gemischte Chor „Zeitlos“ auf. Tom Huber hatte mit seinen Sängern nicht nur ein deutsches Lied einstudiert, sondern brachte auch hawaiianische Klänge mit nach Seckenheim. „Mele Kalikimaka“, ist die Art, sich in Hawaii „frohe Weihnachten“ zu wünschen.

Zabbe-Combo spielt

Nach den Liedbeiträgen der beiden jeweils am Klavier begleiteten Chöre, war es an den Zuhörern, unter ihnen ganz selbstverständlich auch Vertreter des Männergesangverein-Liedertafel, selbst zu singen. Die Zabbe-Combo mit Reginald Blümmel, Clemens Schlenkrich, Jürgen Schnabel, Jürgen Wohlfart und Jürgen Zink, stimmte dazu einige bekannte Weihnachtslieder an. Bei „Oh Tannenbaum“ oder „Kling Glöckchen, klingelingelin“ wurden die vorbereiteten Liedblätter kaum benötigt. Die sangesfreudigen und versierten Gäste, konnten diese Lieder genauso gut auswendig wie „O du fröhliche“.

Nach dem Singen verweilte die große Sängerschar bei Weihnachtsgebäck und warmen Getränken noch einige Augenblicke auf dem Rathausvorplatz. Die Zabbe-Combo spielte dazu noch einige passende Lieder, die auch weitere Passanten neugierig machten. Bei Musik klang das erste Weihnachtsliedersingen des Sängerbundes auf den Planken aus und nicht nur Elke Adler hätte gerne noch ein paar Lieder mehr gesungen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019