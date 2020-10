Kleine Gedenktafel sorgt für große Diskussionen

Mittwochvormittag, gegen 10.30 Uhr. Der Autor ist unterwegs mit der Kamera im Ortskern von Seckenheim, um Fotos zur Illustration dieses Beitrages zu schießen. Ein Mann fährt mit dem Rad vorbei. „Gell, wir in Seggene haben ganz schön was zu bieten!“, ruft er spürbar von Stolz erfüllt unter Verweis auf das Bildmotiv des Fotografen: Die am Haus Hauptstraße 80 angebrachte Gedenkplakette für Theodor Seitz, 1907 bis 1915 deutscher Gouverneur von Kamerun und Deutsch-Südwestafrika.

Von manchen wird diese Erinnerung an einen Protagonisten des deutschen Kolonialismus nicht so positiv gesehen. „Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte kommt nicht voran“, kritisierten die Stadträte der Grünen, unter ihnen die Seckenheimerin Nina Wellenreuther, im Juli in ihrer Anfrage an den Oberbürgermeister. Konkret erwähnen sie dabei „in Mannheim-Seckenheim die Seitz-Plakette“.

Stadt wartet Studie ab

So wurde diese auch im Bezirksbeirat zum Thema: „Liegt eine historische Einschätzung der Person und ihrer Beiträge zum deutschen Kolonialismus vor?“, lautete die Anfrage der Bürgervertretung: „Wie schätzt die Verwaltung den Handlungsbedarf bezüglich einer zeitgeschichtlich-kritischen Einordnung ein?“

Offenbar hoch. Die Stellungnahme, gezeichnet von Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU), verweist auf eine neue Studie. „Mit diesem Aufsatz wird erstmals und längst überfällig eine fundierte zeitgeschichtlich-kritische Einordnung von Seiten der Wissenschaft vorgenommen“, heißt es in der Vorlage.

Insofern schlägt Grötsch vor, das Erscheinen der genannten Publikation abzuwarten. Auf deren Grundlage sei es dann möglich, „die Forderung, eine weitere Tafel oder Plakette bzw. eine neue Tafel anzubringen oder gar die alte Tafel ersatzlos zu entfernen, im Bezirksbeirat zu diskutieren und erst dann mit der privaten Eigentümergemeinschaft des Hauses in Kontakt zu treten.“

In der Tat: Im Gegensatz zu anderen Kolonisten weiß man über Seitz nicht viel. „Mit Ausnahme von wenigen neueren Lexikonartikeln sowie diversen lokalen Presseartikeln, die durchweg neutral bis völlig unkritisch mit dem Thema umgehen, liegt bisher keine umfassende historische Einschätzung von Theodor Seitz vor“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Den Kritikern reicht schon, was sie jetzt über Seitz wissen. Als Kanzler in Kamerun war er zuständig für die Justizverwaltung, einem „für die erste Entwicklungsphase einer Kolonie typischen normenfreien Arbeitsbereich“, wie Historiker formulieren. Auf Deutsch: Seitz konnte nach Gutdünken herrschen, willkürlich. Als stellvertretender Gouverneur war er, wie die Soziologin Gertrud Rettenmaier in einer aktuellen Analyse herausgearbeitet hat, in die brutale militärische Unterwerfung Kameruns einbezogen – was Seitz in seinen Memoiren beschönigend unter „Expeditionen“ verbucht.

1907 wurde Seitz Gouverneur von Kamerun, weil sein Vorgänger Jesko von Puttkammer auf Grund seiner grausamen Herrschaftsmethoden mit Prügel und Quälereien selbst für die Reichsregierung in Berlin nicht mehr tragbar erschien. Von nun an galt eine „negererhaltende Politik“ – so der Begriff. Doch gerade in der Amtszeit von Seitz verdoppelte sich die Zahl körperlicher Züchtigungen.

1910 wechselte Seitz nach Deutsch-Südwest. Enteignung, Vertreibung und Ermordung der einheimischen Bevölkerung lagen hier zwar schon zurück. Trotzdem blieb ein System der Unterdrückung.

Ehrung in den 1960er Jahren

Nach seiner Rückkehr war Seitz als Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft Teil des revisionistischen politischen Milieus, das die Weimarer Demokratie ablehnte. 1931, zwei Jahre vor der Machtergreifung, bekannte er als Ehrenpräsident dieser Vereinigung: „Auch wir fühlen, wie Adolf Hitler, die brennende Wunde im Osten des Reichs.“

Das war alles kein Thema, als im Vorfeld von Seitz‘ 100. Geburtstag das Thema Gedenktafel aufkam. Dies sei, so informiert am 19. April 1961 das Gemeindesekretariat, der Wunsch „aus bestimmten Kreisen der Seckenheimer Bürgerschaft“; auch das Stadtarchiv hielt dieses Ansinnen für „begründet“. Und der Verwaltungsausschuss stimmte den Kosten in Höhe von 600 D-Mark zu. Am 22. Februar 1962 wurde die Tafel angebracht und am 30. Juni – zur 500. Wiederkehr der Schlacht bei Seckenheim – feierlich enthüllt.

Die Heimathistoriker vor Ort halten sich in der aktuellen Diskussion bedeckt. Wilhelm Stamm, seit diesem Montag Vorsitzender des Geschichtsvereins, erklärt auch im Namen des Heimatmuseums: „Beide Seckenheimer Vereine werden in den nächsten Vorstandstreffen die angesprochene Thematik diskutieren. Wir bitten um Verständnis, dass wir diesen Diskussionsprozess noch nicht zeitlich begrenzen können.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020