Kleintierschau am Holzweg

Rund 250 Kaninchen, Hühner, Zwerghühner, Tauben und Enten verschiedener Rassen und Farbenschläge zeigt die traditionelle Lokalschau der Seckenheimer Kleintierzüchter am ersten Novemberwochenende. Am Samstag, 2. November, hat die Schau von 14 bis 19 Uhr, am Sonntag, 3. November von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Anlage des Kleintierzuchtvereins Seckenheim befindet sich am Holzweg, unterhalb der Autobahnbrücke zur Waldrennbahn.

Die Züchter sind anwesend und geben gerne Auskunft über ihr Hobby und die gezeigten Tiere. Mit Brathähnchen sowie Pommes, heißen Würstchen, hausgemachten Kuchen, Kaffee und diversen Getränken sorgen die Kleintierfreunde zudem für das leibliche Wohl ihrer Gäste. Ferner bietet eine reichhaltige Tombola mit vielen Preisen Spaß und Spannung für Jung und Alt. hat

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.11.2019