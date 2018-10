Konzept als Voraussetzung

Der Termin für das nächste Straßenfest wurde schon einmal festgezurrt. Doch ob und in welcher Form es dann tatsächlich am Wochenende 29. und 30. Juni stattfindet, das blieb bei der Herbstsitzung der Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen (IG) noch offen. Denn ein Arbeitskreis soll das Konzept des Traditionsfestes im Hunsrück unter die Lupe nehmen, neue Ideen entwickeln und sich auch um die Umsetzung kümmern. In einem nächsten Schritt soll das Gremium bis zum 30. November jenen Vereinen und Organisationen, die ihre Teilnahme am nächstjährigen Straßenfest signalisiert haben, Ergebnisse präsentieren. Erst dann wird man wissen, wie es mit dem Fest weitergeht.

Mai-Demo besser besucht

Zur IG-Herbstsitzung begrüßte der Vorsitzende Jürgen Zink die Vereinsvertreter. Er erinnerte an den langjährigen Vorsitzenden des Seckenheimer Roten Kreuzes, Günther Körner, der im Sommer überraschend verstorben war, ehe er einen Rückblick über die Aktivitäten seit der Frühjahrssitzung gab. Neben der Maibaumaufstellung im Garten des Horst Schroff SeniorenPflegeZentrums gab es auch wieder die Mai-Demo gegen Extremismus und Gewalt auf dem Badener Platz. Der IG-Chef stellte erfreut fest, dass wieder mehr Vereinsvertreter teilgenommen hatten und so die Notwendigkeit dieser Kundgebung persönlich unterstrichen haben.

Der Wandertag fand bei schönstem Spätsommerwetter statt und erfreut sich mit rund 250 Wanderern immer noch großer Beliebtheit. Zink dankte allen beteiligten Vereinen für deren Engagement und erinnerte auch an die neue Satzung der IG, welche die Gemeinschaft als gemeinnützig einstuft.

Arbeitskreis gebildet

Zum 41. Mal war das Seckenheimer Straßenfest gefeiert worden, einen Blick zurück hatte es bereits im Rahmen einer Sitzung im September gegeben. Nun ging es um die Zukunft des Straßenfestes. Nach einer längeren Diskussion konnte, obwohl es zunächst nicht danach aussah, dann doch der bereits in der letzten Sitzung vorgeschlagene Arbeitskreis gebildet werden. Er soll in rund fünf Wochen ein umsetzungsreifes Konzept vorlegen. Dem sollen dann die potenziellen Straßenfestteilnehmer zustimmen, damit das zweitägige Fest weitergehen kann. Bis dahin ist ungewiss, ob es am vorgesehenen Wochenende, 29. und 30. Juni 2019, tatsächlich ein Straßenfest gibt.

Sicher ist hingegen die Organisation des Martinsumzuges am Montag, 12. November, der an der Stammschule in der Zähringer Straße um 17 Uhr beginnt. Am 1. Dezember um 18 Uhr eröffnen IG und die Seckenheimer Gewerbetreibenden gemeinsam mit dem ersten Adventsfenster in Seckenheim die Vorweihnachtszeit. Am 13. Januar stoßen Interessengemeinschaft und Seckenheimer Bevölkerung ab 11 Uhr im Schloss beim Neujahrsempfang auf das neue Jahr an. Bis dahin sollte klar sein, wie es um das Straßenfest steht. sane

