Konzerte in Erlöserkirche

In der Erlöserkirche Seckenheim steht am Sonntag, 29. April, um 17 Uhr in der Reihe „Klänge und Worte“ ein musikalischer Querschnitt aus verschiedenen Jahrhunderten auf dem Programm. Das Heinrich-Schütz-Vokalensemble der Erlöserkirche singt Chorwerke von Schütz, Max Reger, Joseph Gabriel Rheinberger, Johannes Brahms und Maurice Duruflé. Ute Hartmann präsentiert dazu Musik für verschiedene Blockflöten von Johann Sebastian Bach und Jacob van Eyck. Die Rezitation wird gestaltet von Claudia Krüger, der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 13. Mai, wird es in der Erlöserkirche ab 17 Uhr ein Orchesterkonzert mit Werken für Oboe und Oboe d’amore von Antonio Vivaldi und Christoph Graupner geben. Barbara Obert spielt diese Stücke mit dem Seckenheimer Kammerorchester. Die Leitung hat jeweils Kantor Wolfgang Schaller inne. Auch hier ist der Eintritt frei. hat