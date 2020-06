Krise meistern und Betrieb neu starten

„Passen Sie auf, dass kein Pferd Sie tritt!“, lacht Andreas Hänssler. Doch der Hinweis des TSG-Vorsitzenden hat einen durchaus ernsten Hintergrund. Die Lage des Waldsportplatzes ist ein infrastrukturelles Kuriosum: Begrenzt wird er nämlich von der Pferderennbahn – eine der eher unzureichenden Rahmenbedingungen, mit denen sich die TSG an ihren 19 Standorten konfrontiert sieht.

Diese Lage hat natürlich Folgen: Wer vom Eingang auf den Platz laufen will, der muss die Sandbahn überqueren, auf der die Pferde ihre Runden drehen. „Wir haben ein gutes Verhältnis zum Rennverein und informieren uns daher gegenseitig über den Zeitpunkt unserer Aktivitäten“, berichtet Hänssler.

Daher: Passiert ist noch nichts, jedenfalls nichts Ernstes. Ab und an sieht dennoch ein Pferd, das seine Runden dreht, plötzlich einen Sportler vor sich. „Es stoppt dann natürlich abrupt, so dass der Jockey schon mal in einem hohen Bogen vom Pferd fliegt“, berichtet Hänssler. Lustig ist das trotz Kopfkino-Vorstellung für keinen der Beteiligten.

Ungeachtet der schlechten Rahmenbedingungen ist Hänssler froh, diesen Platz zu haben. „Er ermöglicht uns in Zeiten von Corona, Sport zu treiben“, erläutert er unter Hinweis auf die Weite des Geländes.

Denn der Lockdown am 15. März bildete eine tiefe Zäsur für den Verein – für die Mitglieder wie für die Mitarbeiter. Immerhin verfügt die TSG über acht Festangestellte, sechs Minijobber und zahlreiche Übungsleiter. Nur für die Festangestellten ist Kurzarbeit möglich, die anderen gehen leer aus. „Und manche von denen sind dringend auf den Job angewiesen, um etwa zu helfen, das eigene Häuschen noch abzubezahlen.“

Um möglichst viel Personal zu halten, brachte der Vorstand 25 verschiedene Reinigungs- und Sanierungsprojekte auf den Weg. „Sogar Toilettenschüsseln wurden ausgetauscht“, berichtet Hänssler.

Seit 13. Mai wird wieder Sport angeboten – mit detailliertem Hygienekonzept. „Ein Meisterwerk, echt professionell“, lobt Hänssler sein Team. „Dadurch ist es uns gelungen, 110 der 225 wöchentlichen Trainingseinheiten abzuhalten“, berichtet Geschäftsführer Florian Mannheim.

Mit dieser Woche stehen neben dem Saal im Schloss auch die schulischen Sporthallen zur Verfügung. Die „neue Normalität“ beginnt. -tin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.06.2020