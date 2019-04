Kundgebung gegen Extremismus

Die Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen (IG) führt seit Jahren am 1. Mai eine Kundgebung durch. Ausgelöst durch die Erfahrung einer in Seckenheim angemeldeten Demonstration rechter Extremisten, einer Gegendemonstration hiesiger Bürger und einem Auflauf gewaltbereiter Chaoten, hat die IG beschlossen selbst am Maifeiertag ein Zeichen zu setzen. So findet auch in diesem Jahr am Mittwoch, 1. Mai, um 14 Uhr auf dem Badener Platz eine Kundgebung statt, bei der traditionell die Seckenheimer Erklärung gegen Gewalt und Extremismus verlesen wird. Alle Bürger sind aufgerufen zum Schifferkinderheim zu kommen, um so Zeichen für ein friedliches Miteinander zu setzen. hat

