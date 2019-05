Langanhaltender Beifall für kurzweiliges Konzert

Die Zuhörer sind begeistert, es gibt für alle Akteure anhaltenden Beifall. Die zwei Dutzend Musiker in der Erlöserkirche Seckenheim überzeugen, bereiten den Gästen eine wundervoll gelungene Konzertstunde. Unter der Leitung von Kantor Wolfgang Schaller erweisen sich die ausgewählten Werke von Joseph und Michael Haydn sowie von Felix Mendelssohn-Bartholdy als ebenso anspruchsvoll wie abwechslungsreich, bieten viele Farben eines klassischen Konzerts.

Zu diesem musikalischen Ereignis kommen zahlreiche Zuhörer in gespannter Erwartung in das Gotteshaus. Und sie werden nicht enttäuscht, denn Wolfgang Schaller ermöglicht den Musikern, ihr großartiges Können zu zeigen.

Den Auftakt macht Joseph Haydns Hornkonzert Nr. 1 D-Dur mit den Sätzen Allegro, Adagio und Allegro. Hier spielt Harald Pister, Mitglied im SAP-Orchester und Dozent an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, das Solohorn und erhält dafür viel Beifall. Zunächst munter und heiter, dann behutsam, ja fast behäbig geht es los, ehe das Orchester im Dialog mit dem Horn langsame eher sonnige Töne anschlägt.

Gut gelingt auch Felix Mendelssohn-Bartholdys Streichersinfonie Nr. 4 in c-Moll. In den Sätzen Grave-Allegro, Andante und Allegro vivace kommen sowohl schwere wie zugleich fröhliche Klänge zur Geltung, ehe eine gemäßigte Tempobewegung hinüber zu aufgeweckt lebhaften Farbtönen führt. Komponist Michael Haydn, fünf Jahre jüngerer Bruder von Joseph Haydn, hat die Sinfonie in D-Dur, die zur Introduction mit Adagio und Allegro molto aufwartet, verfasst.

Es folgen die Sätze Andante und Presto, aber eilig haben es die Besucher nicht, die Kirche zu verlassen. Anhaltender Beifall für kurzweiliges Konzert ist der verdiente Lohn für alle Bereiche des Orchesters und für Wolfgang Schaller. Er leitet behutsam das Orchester, liebt eine sehr lebhafte Bewegung, zeigt Gelassenheit und Ruhe, aber auch Engagement bei sehr schnellem Tempo. Dieses Konzert bietet eine klassische Vielfalt ohne hektisch zu sein.

Grundlage ist das Seckenheimer Kammerorchester. Wer ein Streichinstrument spielt und anspruchsvollere Literatur nicht scheut, der findet hier kompetente Mitspieler. Jeden Montag um 19.30 Uhr findet im Konfirmandensaal neben der Erlöserkirche die Probe statt. Einstudiert werden Werke von Bach, Mozart, Haydn, Donizetti, Gluck u.a. Jährlich zwei Konzerte prägen die Arbeit, die sehr zur Freude auch der Besucher dieses Frühlingskonzerts ein respektables Niveau erreicht hat.

