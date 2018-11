Latino-Musik im Palü-Keller

Am Freitag, 9. November, beginnt um 20 Uhr bei freiem Eintritt im Palü-Keller, Seckenheimer Hauptstraße 114, die 62. Jam Session mit „Clave de sol“. Dahinter verbirgt sich Latino-Musik aus Mittel- und Südamerika mit Sänger Jaime Araque aus Ecuador an der Rhythmusgitarre, José Vargas ebenfalls aus Ecuador an den Percussions und am Bass sowie Arkadi von Ostrowski aus Berlin an der Sologitarre. Bei der 62. JamSession wird noch einmal für das Projekt KiTZ „Rose der Hoffnung“ des Hopp-Kindertumorzentrums am NCT Heidelberg gesammelt. Ansonsten haben sich für diese JamSession wieder interessante Musiker angekündigt. Man darf also einmal mehr gespannt sein und sich auf eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Veranstaltung freuen. hat

