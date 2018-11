Lauter ausgezeichnete Narren

Wer in närrischen Kreisen etwas auf sich hält, der ist da, wenn die Zabbe, die Karnevalisten im Sängerbund 1865 Seckenheim, zum Ordensfest ins Siedlerheim Suebenheim einladen. Mit drei donnernden Zabbe-Ahoi begrüßte Oberfasnachter Andreas Eder die Gäste zum „VIP-Ordensfest“, wie er sagte. Der Zabbe-Präsident bedankte sich schon zu Beginn pauschal bei allen Förderern und Gönnern, denn ohne sie hätten die Zabbe schlicht „kä Geld“, um Fasnacht für Seckenheim machen zu können.

In lockerer Atmosphäre kam es auch gleich zu närrischen Kommentaren, als etwa Eder 2019 am 11.11. wieder die Kampagne um 11.11 Uhr eröffnen will, dies aber ein Montag sei. Der Obermeister der Frisörinnung, Salvatore Jaci, erklärte daraufhin, das sei kein Problem, er könne jetzt schon zusagen (er hat montags Betriebsruhe). So heiter eingestimmt, präsentierte Sandra II. locker ihr Motto und gab bekannt, dass sie auf persönliche Geschenke und Blumen verzichte und für den Kindergarten „Hand in Hand“ sammle. Dieser werde nach dem Umzug neues Spielzeug benötigen. Nach einem deftigen Mahl begann dann der Ordensmarathon, bei dem Familien, Freunde und Prominente ausgezeichnet wurden.

Ehrung für Antje Geiter

„Ä ganz dolli Sach“ war es für Andreas Eder, die Leiterin der „Stobber vun dä Zabbe“ (Kinder- und Jugendchor des Sängerbundes), Antje Geiter, angesichts 20 Jahre Chorleitung und Mitwirkung bei der Prunksitzung sowie Elvira Treutler, der engagierten Selbstständigen und Unterstützerin der Lokalfasnacht, besonders auszeichnen zu dürfen. Gemeinsam mit Vizepräsident Andres Schubert und Prinzessin Sandra übergab er jeweils die Ehrensenatorenwürde der Zabbe samt Kappe. Heike Warlich-Zink, schon länger Senatorin, machte später in gereimten Worten auf die Probleme einer Senatorin mit der „unpassenden“ Narrenkappe aufmerksam und hatte die Lacher auf ihrer Seite.

Maria Eck stellte als Werbefachfrau die Lachmuskeln auf eine harte Probe, denn ihr medizinisches Gerät, „wenn Ähner zu viel Fertz im Herrn hot“, war absolut fasnachtstauglich. Den Auftakt in der Bütt hatte fast schon traditionell Sabine Schneider übernommen. Sie berichtete vom Hausbau, bei dem so ziemlich alles schief ging, was nur möglich war – einfach köstlich.

Auf dem Programm standen dann noch weitere Ehrungen, so für das DRK in Person von Michael Sauer und Klaus Schmich für die konstante Unterstützung, und dann vom BdS-Vorstandsteam für das Trio Heike Warlich-Zink, Gril Löffler-Baßmann und Rüdiger Lapsit, das bereits beim Ordensfest eine Spende an das soziale Projekt der Prinzessinn übergab.

Gelobt wurde, dass diesmal auch alle Teilnehmer einen Prinzessinnenorden erhielten, wobei sich die VR Bank Rhein-Neckar in Nachfolge der Volksbank Seckenheim großzügig zeigte und Sandra, die ja bei der Bank arbeitet, entsprechend unterstützte.

Schließlich setzte die Zabbe-Combo in der Besetzung Jürgen Zink, Reginald Blümmel, Clemens Schlenkrich, Jürgen Schnabel und „Ossi“ Wohlfart den schwungvollen Schlusspunkt. Neben bekannten Hits wie Kurpfalz Ahoi war dabei auch Schlenkrichs neuer Fasnachtsschlager „In-Zabb-Schlab-KuKä“ zu hören und mitzusingen.

Info: Infos im Internet: www.die-zabbe.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018