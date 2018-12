Lebendige Krippe öffnet ab Samstag

Der Kleintierzuchtverein 1904/C 908 Seckenheim baut auf seiner Anlage am Holzweg wieder eine lebendige Krippe auf: Sie ist am Samstag, 22. Dezember, von 15 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 23. Dezember, von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zur Stärkung der Besucher gibt es unter anderem Pfannengyros und vegetarischen Eintopf. Außerdem hat sich der singende Weihnachtsmann angekündigt. Die Krippe wird danach noch bis zum 26. Dezember ohne Bewirtung stehen bleiben und kann über die Weihnachtsfeiertage besucht werden. Der Eintritt ist frei, die Organisatoren bitten jedoch um eine Spende zugunsten des Vereins „Sterntaler“. sane

