Lebendige Krippe zieht viele Kinder und Erwachsene an

Inzwischen hat sie Tradition: Die lebendige Krippe des Kleintierzuchtvereins 1904. Der Verein hat sie wieder auf seiner Anlage am Holzweg aufgebaut, wo sie sowohl Kinder als auch Erwachsene in ihren Bann zieht. Auf Interesse stießen die beiden ein- und zweijährigen schottischen Hochlandrinder, etliche Walliser Schwarznasen-Schafe und eine Eselin mit ihrem Jungen. Die kleine Johanna ist erst fünf Wochen alt und der Liebling unter den Tieren, die Maria und Josef umrahmten.

Viele Familien kamen auf die Zuchtanlage an der Autobahn. Die Mädchen und Jungen freuten sich besonders, dass sie die Tiere auch streicheln konnten, denn diese waren recht zutraulich. „Die Tiere sind alle in guter Verfassung und den Trubel gewöhnt“, sagt Züchter Niko Xanthopoulos, der sie zur Verfügung gestellt hat und sie versorgt, während die Krippe aufgebaut ist. Schafe und Rinder stehen sonst auf der Weide am Holzweg oder am Neckarvorland in Ilvesheim. Die Esel haben bereits ihr Domizil beim Kleintierzuchtverein, in dessen Eigentum sie nach der Ausstellung übergehen und so auch nach der Weihnachtszeit besucht werden können.

Vereinschef Peter Ihrig und sein Stellvertreter Miguel Herce freuten sich über die Gäste. Auch der singende Weihnachtsmann kam mit seinem Akkordeon vorbei. Die Besucher sangen mit ihm Weihnachtslieder. Das ein oder andere Kind traute sich auch, ein Gedicht aufzusagen. Dafür erhielten die Mädchen und Jungen Obst und Süßigkeiten von dem Mann mit dem roten Mantel.

Der Verein bot am Eröffnungswochenende Leckereien an, darunter den spanischen Eintopf, der von Familie Herce gekocht wurde. Der Besuch der Krippe war kostenlos. Die Kleintierzüchter baten allerdings um eine Spende zugunsten des Kinderhospiz Sterntaler. sane

