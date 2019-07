Liebe ist stärker als Bruderhass

Unter der Leitung von Wolfgang Schaller stand die U raufführung seines Musicals „Joseph“, mit Ouvertüre und rund zehn Liedern. Das Musikspiel hat Schaller nach dem ersten Buch Mose und den Kapiteln 37 bis 50 erarbeitet. Die gefälligen und passenden Melodien sowie die thematisch zum dramaturgischen Ablauf des Stückes verfassten Texte waren den Akteuren auf den Leib geschrieben. Dennoch hatte Schaller in der sehr gut besuchten Erlöserkirche alle Hände voll zu tun. Während der Komponist die drei musikalischen Abteilungen dirigierte, hatte Gemeindediakonin Claudia Krüger die spielerische Leitung auf der wüstenorientalisch gestalteten Bühne im Altarraum der Erlöserkirche inne.

Getreidespeicher werden gebaut

Die mit wunderschön gestalteten Gewändern bekleidet und bestens von den eifrigen Maskenbildnern orientalisch gestalteten Kinder betraten die Bühne zusammen mit dem Namensgeber des Musicals. Joseph, ein verträumter Junge (Amelie Schaal), ist Vaters Lieblingssohn, was den Zorn der Brüder auf ihn zieht. Joseph wird eines Tages zu seinen Brüdern aufs Feld geschickt, und als er dort ankommt, überwältigten sie ihn und verkaufen ihn an eine Karawane, die Joseph nach Ägypten verschleppt. Hier kam der Ohrwurm der Inszenierung „Es ist kaum zu glauben“ zum Einsatz. Potifar, oberster Befehlshaber des Pharaos, kauft ihn als Sklaven.

Pfarrer Helmut Krüger spricht hier die verbindenden Worte und so wird erklärt, dass, als Joseph die Avancen der Frau von Potifar (Laura Kuß) zurückweist, sie ihn beschuldigt, gewalttätig gewesen zu sein. Daraufhin wird Joseph ins Gefängnis geworfen. Dort deutet er Träume, wovon der Pharao (Tobias Laschefski) erfährt. Er lässt Joseph rufen, denn er hatte einen Traum von sieben mageren Kühen. Joseph deutet zutreffend, dass nach sieben guten Ernten sieben schlechte folgen werden. Der Pharao solle jetzt in den guten Jahren Getreidespeicher für kommende Hungerjahre anlegen. Mit dem Lied „Wir fahren froh…“ wird die reiche Ernte und der Bau der Vorratshäuser durch den Pharao besungen. Und siehe da, es kommen die schlechten Jahre.

Joseph wird unterdessen aus dem Gefängnis entlassen und steigt zu Pharaos Stellvertreter auf. Während es den Ägyptern gut geht, leiden viele Nachbarvölker und singen von der „Hungersnot“. Dass Ägypten Korn hat, spricht sich also schnell herum und auch Josephs Brüder wollen Getreide beim Pharao kaufen.

Langanhaltender Beifall

Unerkannt verhandelt Joseph mit seinen Brüdern, erst spät gibt er sich zu erkennen. Nun befürchten die Brüder seine Rache, doch Joseph vergibt ihnen trotz Unrecht und Leid, lässt sogar die ganze Familie kommen und lebt glücklich mit ihr zusammen. Liebe ist stärker als der Bruderhass.

Auch in diesem Jahr beeindruckten die singenden und darstellenden Kinder die Gäste in der Erlöserkirche. Das, was die Kinder-, die Spatzenkantorei II, die Familienkantorei und die Musicalband der Erlöserkirche auf die Beine stellten, kam beim Publikum bestens an, was der langanhaltende Beifall eindrucksvoll belegte. Die erkennbar große Mühe, die sich alle Beteiligten auferlegt hatten, wurde reich belohnt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019