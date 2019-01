Mannheim.Vor einer schweren Aufgabe stehen die Handballerinnen der HSG Mannheim im neuen Jahr: Die Seckenheimerinnen stehen aktuell auf dem vorletzten Rang der Oberliga Baden-Württemberg und damit auf einem Abstiegsplatz. Um die Trendwende zu schaffen, zog die HSG bereits Anfang Dezember die Reißleine und trennte sich vom engagierten, aber zuletzt glücklosen Trainer Peter Jano. Der neue Coach David Pollok zeigt sich im Telefon-Interview mit dieser Zeitung davon überzeugt, dass die HSG sich bald aus dem Tabellenkeller befreien und auch schon im ersten Spiel des Jahres am Sonntag beim TSV Bönnigheim punkten kann.

Herr Pollok, ihr Einstand vor einem Monat war perfekt. . .

David Pollok: Ja, das Unentschieden in einem emotionalen Spiel gegen den Tabellenführer Wolfschlugen war schon klasse. Aber auch das Spiel danach war nicht schlecht.

Es setzte aber eine 26:29-Niederlage gegen den TSV Bönnigheim und damit genau gegen die Mannschaft, bei der am Sonntag das erste Spiel des neuen Handball-Jahres ansteht.

Pollok: Genau. Natürlich hat die Niederlage geschmerzt, aber wir waren gerade in der Deckung wirklich gut. Ich habe gerade wieder das Videostudium fürs Wochenende gemacht und es war eindeutig, woran es gelegen hat: Wir haben in der Anfangsphase viel zu viele freie Chancen vergeben. Wenn wir die reinmachen, dann läuft das Spiel ganz anders.

Wie lautet das Ziel für das Spiel am Sonntag?

Pollok: Wir wollen die beiden Punkte – und das ist auch dringend notwendig.

Wo haben sie den Hebel angesetzt, damit es im weiteren Saisonverlauf wieder besser läuft?

Pollok: Das Wichtigste ist, dass wir wieder eine gewisse Lockerheit ins Spiel bekommen. Die Mannschaft ist eindeutig besser, als es der Tabellenstand aussagt und ich bin überzeugt davon, dass wir uns auch schnell da hinten herausarbeiten können. Es ist eindeutig eine Kopfsache. Ich kenne die Mannschaft ja nun schon sehr lange und es war zuletzt offensichtlich, dass einigen Spielerinnen einfach das nötige Selbstvertrauen fehlte.

Das bedeutet, dass sie spielerisch und taktisch wenig ändern?

Pollok: Wir werden nicht alles auf den Kopf stellen. Aber wir hatten am vergangenen Wochenende ein Testspiel beim Drittligisten HSG Weiterstadt, in dem wir schon einige neue Dinge probiert haben. Gerade in neuen Aufstellungen, in Kleingruppen im Angriff, aber auch Abläufe in der Deckung. Dass wir das Spiel verloren haben, war mir in dem Moment völlig egal und das wusste die Mannschaft auch. Es war ein guter Test gegen einen starken Gegner.

Seit wann sind Sie mit dem Team seit dem Jahreswechsel wieder im Training?

Pollok: Erst seit Dienstagabend. Davor war leider die Halle zu und es hat sich auch nicht realisieren lassen, woanders ein Trainingslager oder zumindest ein Training auszurichten. Da müssen wir jetzt aber durch.

Sind alle Spielerinnen an Bord?

Pollok: Ja, es sieht bis auf die ein oder andere Erkältung gut aus. Auch Anke Schalk, die vor Weihnachten verletzt fehlte, ist wieder fit. Sie wird mit ihrer Erfahrung sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Insgesamt erwarte ich aber, dass sich das Team freischwimmt. Beispielhaft sei hier auch noch Anne Wild erwähnt, die ich auch schon lange kenne, und die noch deutlich mehr kann.

Ihr Vertrag läuft erstmal bis Ende der Runde. Gibt es schon Gespräche darüber hinaus?

Pollok: Nein. Wir haben beschlossen, erstmal zu schauen, wie es läuft. In ein paar Wochen werden wir uns dann zusammensetzen und uns unterhalten. Dann werden auch die Gespräche mit den Spielerinnen geführt werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.01.2019