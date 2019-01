Lokalkolorit von Kiosk-Posse bis Bus-Chaos

Andreas Eder, Moderator der Zabbe-Prunksitzung im Seckenheimer Schloss, spricht es an: „Nachdem sich die Neckarbote-Singers, Jahrzehnte lang beste Zabbe-Chronisten, zur Ruhe gesetzt haben, fürchteten Seckenheims Narren, auf Lokalkolorit verzichten zu müssen“. Doch da kann der Zabbe-Präsident Entwarnung geben. Denn im Sängerbund gibt es nicht nur Karnevalisten, sondern auch die Flying Lips, ein junger, aufgeweckter Chor um Multitalent Antje Geiter.

Der knöpft sich, wobei hier die Sängerbund-Vorsitzende Daniela Petzigner mitwirkt, lokale Themen vor und legt, mit Unterstützung von Sängern der New Generation Sandhofen, musikalisch den Finger in die Wunden. Allein das hat schon eine Rakete verdient.

Gestartet wird mit dem „Fliegermarsch“, der zum Seckenheimer Rundflug einlädt. Dann gibt es für „Mister Straßenfest“ Willi Pint, der zwanzig Straßenfeste organisiert hat und nun die Hauptverantwortung weitergibt, mit „Willi Ciao“ ein schwungvolles, verdientes Dankeslied. Weiter heißt es nun „Wir fahren mit dem Bus“, und es wird beklagt, dass es neu angelegte Haltestellen im Ort gibt, die gar nicht angefahren werden oder andernorts das Fahrzeug für die Gassen zu groß ist. Muss Seckenheim abgerissen und busgerecht neu aufgebaut werden? Und gilt das auch für den Kiosk?

„Ich stehe an der Bahn, da meldet sich die Blase an“, singen die jungen Leute – und was dann? „Ich drehe meine Runden (um den Kiosk) und ich will hier rein, wenn doch nur die Tür aufging.“ Dazu produziert gerade ein Fernseh-Team auf den Planken eine Reportage und befragt den Gastwirt, der das Problem mit Tarnfarbe sowie Notdurft kennt. Der beschreibt es telegen in bestem „Seggemarisch“, zum Schlapplachen, „Wer wollte diese Traumarchitektur, aus grün und braun und perlbeige nur?“, singen die Lips, üben aber nicht nur Kritik. Sie schlagen auch für Haupt- und Randstraße ausnahmslos Tempo 30 vor, nix „ich geb Gas“, und sie sehen den Weiterbau der L 597 mit Brücke bei Neckarhausen/Ladenburg positiv. „Und dann schau‘n wir in die Zukunft“ und rufen Ladenburgs Narren zu: „Sie soll uns verbinden, den Neckar überwinden, komm’ über diese Brücke, her aus deiner Einsamkeit.“ Und weil das Bauwerk nahe beim Zabbe-Ehrenpräsident vorbei führt, heißt es auch gleich „Heiner-Kraus-Brücke“.

Mit „Ihr Kinderlein kommet, die Hortplätz sind all“ wird dann an den gerade noch behobenen Personalmangel dort erinnert. Viel Beifall für die „Flying Lips“ – die haben es drauf. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019