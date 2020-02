Ludwig Neuer verabschiedet

Ludwig Neuer, langjähriges Vorstandsmitglied im Verein „Evangelisches Schifferkinderheim Mannheim“, selbst Schifferkind im Seckenheimer Haus und in der Erlöserkirche konfirmiert, wurde im Saal des Heimes mit einer familiären Feier auf eigenen Wunsch von seiner Führungsverantwortung entbunden. Künftig bilden den Vorstand Rechtsanwalt Norbert Trefs (Vorsitzender), Magdalena Moser, Christian Kühnle und Luise Krauth-Siegel.

In seinen Willkommensgruß schloss Tim Ludwig, Leiter der 245 Kinder umfassenden Einrichtung, den Dank der Belegschaft für die langjährige und sehr gute Zusammenarbeit ein, wie später ein Mitarbeiter-Lied unterstrich. „Ludwig Neuer war und ist Teil der Geschichte des Schifferkinderheims, wir hoffen, dass die Verbundenheit anhält“, so der Sozialpädagoge. Den Rahmen des Nachmittags bildeten Seemanns- und Schifferlieder, gekonnt vorgetragen von den Rheinauer Seebären und angeführt von Heinz Scheel.

Berufliche Jahre auf dem Wasser

Das Heim, Mitglied im diakonischen Werk der evangelischen Landeskirche in Baden, steht in Verbindung zur Erlöserkirche. Daher übernahm es Pfarrer Helmut Krüger, eine kleine Andacht zu gestalten. Christian Kühnle und der frühere stellvertretende Einrichtungsleiter Roland Herrmann fassten Neuers Leben und die Geschichte des Schifferkinderheims ab 1913 zusammen.

Schon Neuers Mutter war ab 1915 Schifferkind in Mannheim. Sohn Ludwig, 1938 als zweiter Sohn geboren, wuchs auf der „Express 30“ heran, kam 1943 ins Mannheimer Schifferkinderheim, das damals noch an der Neckarvorlandstraße stand und kurz darauf vom Krieg zerstört wurde. Nach Stationen in Altenbach, Basel und Eberbach kam Ludwig 1947 nach Seckenheim, wo das Schifferkinderheim Unterschlupf in einem als Offizierscasino vorgesehenen Rohbau fand.

Neuer ging in Seckenheim zur Schule, wurde 1952 hier konfirmiert und kehrte dann zur Lehre auf das Schiff zu Mutter und Vater, zugleich Kapitän, zurück. Nach beruflichen Jahren auf dem Wasser wechselte

Neuer Mitte der 60er Jahre an Land und managte fortan Fahrten und Frachten, zunächst von Kehl, dann von Mannheim und schließlich von Würzburg aus. Trotzdem blieb er Seckenheim verbunden. 1978 trat Neuer in den Träger-Vorstand ein. Mit seiner Pensionierung 2003 zog er nach Mannheim, womit sich seine Wege zum Schifferkinderheim beträchtlich verkürzten.

Für all die Mühe dankten die Mitarbeiter durch Katja Staßer mit Blumen und einem handsignierten MERC-Trikot. Der neue Gesamtvorstand ernannte Neuer zum Ehrenmitglied des Trägervereins. Er sei ein Mann der Tat, von Menschlichkeit und Glauben getragen, habe das Schifferkinderheim in insgesamt 42 Jahren ehrenamtlich im Vorstand, davon 16 Jahre als Vorsitzender, wie ein Kapitän geführt und geprägt.

„Wir sind stolz, mit Ihnen gemeinsam unterwegs gewesen zu sein und freuen uns, Sie für den Verwaltungsrat gewonnen zu haben“, so das Führungsquartett unisono. Ludwig Neuer antwortete sichtlich gerührt und merkte an, dass er eine engere Bindung der Einrichtung zu Glaube und Kirche wünsche. Dann dankte er allen Akteuren für diesen „schönen Nachmittag“. hat

