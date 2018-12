Männerverein stellt seine Arbeit ein

Bevor in den einzelnen Gemeinden Weihnachten gefeiert wird, luden die Erlösergemeinde Seckenheim, die Immanuelgemeinde Pfingstberg, die Versöhnungsgemeinde Rheinau, die Martinsgemeinde Rheinau-Süd und die Johannes Calvin Gemeinde Friedrichsfeld zu einem Waldgottesdienst ein. Der evangelische Männerverein der Erlösergemeinde hatte vor vielen Jahren seine Weihnachtsfeier in den Wald verlegt, und so ist der Gottesdienst an der Rotlochhütte im Dossenwald entstanden und eine liebgewonnene Tradition geworden. Bereits zum zweiten Mal wurde die Feier nun auf die Kooperationsregion Süd ausgeweitet.

Trotz starken Regens kamen Mitglieder aus allen fünf Gemeinden der Kooperationsregion Süd, um dort am vierten Advent, gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern. Der Posaunenchor der Erlöserkirche übernahm unter der Leitung von Kantor Wolfgang Schaller gewohnt souverän die musikalische Gestaltung und begleitete die Weihnachtslieder der Gemeinde. Seckenheims Pfarrer Helmut Krüger begrüßte die Besucher und hielt zusammen mit Pfarrer Michael Jäck aus Friedrichsfeld, mit der Diakonin der Versöhnungsgemeinde Rheinau, Margott Maier, und Pfarrer Hansjörg Joerger von der Immanuelgemeinde den Gottesdienst. Dieser beschäftigte sich nach dem Vers 1 aus dem Lukas-Evangelium mit der Ankündigung der Geburt Jesu Christi und der Frage „Wo wohnst du Gott?“. Nach den Texten und Liedern rundete Pfarrer Krüger von der Erlösergemeinde den Gottesdienst mit Gebeten und dem Segen ab.

Abschließend rief er die Aktiven des evangelischen Männervereins zu sich und dankte ihnen für die Gestaltung der Waldweihnachtsfeier. Gleichzeitig teilte er mit, dass der Männerverein in die Jahre gekommen ist und seine Arbeit einstellen wird, so auch die schöne Tradition des Waldgottesdiensts.

Doch bevor sich der Männerverein auflöst, darf sich die Seckenheimer Gemeinde darüber freuen, dass die LED-Beleuchtung, die die Erlöserkirche anstrahlt, mitfinanziert wird. Die beiden evangelischen Kindertagesstätten „Rasselbande“ und „Hand in Hand“ werden mit einer Spende von jeweils 1000 Euro unterstützt. Am Lagerfeuer ließen sich die Besucher bei Gesprächen noch Glühwein, Punsch und Brezeln schmecken und überlegten, wie es in Zukunft mit dem beliebten Waldgottesdienst weitergehen kann. sane

