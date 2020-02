Mahnung gegen Rassismus

Bei diesmal schon frühlingshaften Temperaturen fand die gemeinsame Winterfeier von Arbeiterwohlfahrt (AWO), Sozialdemokratischer Partei (SPD) und Naturfreunden im SV-Vereinshaus statt. Begrüßt wurden die Gäste im Lore-Marzenell-Saal von Evi Korta-Petry (SPD), Heidi Schleicher (AWO) und Angelika Keuerleber (Naturfreunde).

Bei Kaffee und Kuchen ergriffen Stadtrat Thorsten Riehle und Bezirksbeirat Guiseppe Randisi das Wort. Riehle zeigte auf, dass der Kohleausstieg zwar sinnvoll, aber auch problematisch sei. Schließlich müsste bis 2033 das Großkraftwerk abgeschaltet werden, das rund 700 Mitarbeiter beschäftigt. Er bedauerte, dass sich in Thüringen zwei demokratische Parteien von der AfD hätten an der Nase herumführen lassen. Altstadtrat Manfred Falkenberg fügte in seinem Beitrag später hinzu, dass die NSDAP Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre ebenfalls Vergnügen daran hatte, der Demokratie in ähnlicher Weise zu schaden. „Wohin das geführt hat, ist doch allgemein bekannt“ ergänzte kopfschüttelnd ein anderer Gast.

Riehle, Chef des Capitol, beklagte, dass Teile unserer Gesellschaft alltäglichen Rassismus zuließen und forderte alle Bürger auf, ausländer- oder hautfarbenorientierten Parolen energisch zu begegnen. Jeder müsse einen Beitrag für ein besseres und lebenswertes Miteinander leisten. Dass auch viel Gedankenlosigkeit im Spiel sei, habe man konkret bei einer Aktionsstunde an der OEG-Haltestelle „Rathaus“ erlebt, wo Kippen, Unrat und Kaugummis unweit der Mülleimer einfach hingeworfen werden. Dabei, so Randisi, setze man sich doch für ein lebenswertes Seckenheim ein, so beim Verkehr, bei Wohnraum, Sportkonzept und Kinderbetreuung. Er wünschte sich, dass die Seckenheimer sich einbringen und mitgestalten. Jede Meinung und Anregung werde bedacht, versprach er.

Zabbe-Combo macht gute Laune

Viel Beifall gab es dann auch für das musikalische Quintett mit Jürgen Zink, Clemens Schlenkrich, Jürgen Wohlfart, Reginald Blümmel und Jürgen Schnabel. Die Zabbe-Combo sorgte mit allerlei Hits in Akustikversionen dafür, dass die Gäste sich „Mit 66 Jahren“, „Über den Wolken“ und mit „Marina“ in „Seggenä dahähm“ fühlten. Da wurde mitgesungen und rhythmisch geklatscht. Eine weitere heitere Nummer lieferte die zweite Vorsitzende des Roten Kreuzes Seckenheim ab. Die von Evi Korta-Petry als „Beste Seckenheimer Büttenrednerin“ angesagte Maria Eck berichtete von ihrer Tätigkeit als „Klofraa am Paradeplatz“. Es gab viele Lacher und als Zugabe ein Lied mit der Erkenntnis, wer nicht fröhlich diesen Nachmittag erlebte, „bei dem stimmt was net“. hat

