Manfred Lück ist neues Ehrenmitglied

Gut aufgestellt präsentierte sich der Verein der Gartenfreunde (VdG) bei der Hauptversammlung, zu der Rolf Krüger, Vorsitzender des VdG Seckenheim, zahlreiche Mitglieder im SV-Vereinshaus willkommen heißen konnte. Als Ehrengäste waren neben dem IG-Vorsitzenden Jürgen Zink auch Ehrenvorstand Ottmar Frey und der Chef des Brudervereins vom Heckweg, Michael Thomé, der später die Neuwahlen sicher leitete, gekommen. Sie alle konnten den Seckenheimer Gartenfreunden für die gute Arbeit in den beiden Anlagen gratulieren.

So ist es dem Verein gelungen verstärkt junge Menschen für das Hobby „Garten“ zu gewinnen, so dass am Wasserturm alle Gärten unter der Obhut von Gabi Giller und Waldemar Fuhrmann belegt sind. Am Simmerdamm hingegen ist nach 21 erfolgten Wechseln noch ein Garten frei, eine Liste an Interessenten ist jedoch schon vorhanden. Dass sich darüber hinaus alle drei Seckenheimer Anlagen ehrenamtlich für die Pflege der städtischen grünen Lungen einsetzen, die Wege und Plätze innerhalb allen Bürgerinnen und Bürgern zur Erholung öffnen und dafür an die Stadt sogar noch Pacht zahlen, sollte ergänzend erwähnt werden.

Kinderspielplatz neu gestaltet

Krügers Bericht zeigte, was in den Anlagen trotz der schleppenden Zusammenarbeit mit der MVV geleistet wurde. Er belegte ein reges Vereinsleben sowie das große Engagement des Leitungsteams mit elf Vorstandssitzungen, unzähligen Sprechstunden, 29 Tagen Gemeinschaftsarbeit sowie weiteren Sitzungen bei IG und Bezirksverband. Die Neugestaltung des Kinderspielplatzes am Wörthel wurde begonnen und auch bei „Seckenheim putzt“ sowie beim Straßenfest machten die Gartenfreunde mit.