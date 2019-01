Mann der klaren Worte ausgezeichnet

Alfred Blümmel war über Vereins- und Konfessionsgrenzen ein Beispiel für einen engagierten und umtriebigen Bürger, bevor er 1976 mit nur 51 Jahren starb. Den nach ihm benannten Seckenheimer Orden erhielt jetzt TSG-Vorstand und Palü-Chef Andreas Hänssler, ausgewählt vom Ordens-Gremium mit Sängerbund und Familienangehörigen.

Die Männersinggemeinschaft Frohsinn/Sängerbund aus Friedrichsfeld und Seckenheim begann die Festlichkeit unter Chordirektor Edinger mit „Ein Lied kann eine Brücke sein“. Die Begrüßung im vollbesetzten Stengelschen Schloss nahm die Sängerbund-Vorsitzende Daniela Petzinger vor.

Sie betonte, dass der Besuch zahlreicher und wichtiger Gäste, an der Spitze Bundespolitiker Löbel, gleichermaßen die Geltung der Auszeichnung wie die des diesjährigen Ordensträges eindrucksvoll zeige.

Der Vorsitzende der IG Seckenheim, Jürgen Zink, erinnerte an die bisherigen Ordensträger und damit an die anerkannte Bedeutung der bürgerschaftlichen Ehre, ehe Ralph Waibel den neuen Ordensträger und dessen Verdienste (wir berichteten) vorstellte.

Waibel, der im vergangenen Jahr für sein soziales Wirken sowohl als Leiter des Schifferkinderheims als auch als Chef des Sportvereins 98/07 mit dem Alfred-Blümmel-Orden ausgezeichnet wurde, lobte Andreas Hänssler als eine Person, der sich in Seckenheim einbringt und „mit seine Meinung zu unterschiedlichen Themen nicht hinter dem Berg hält“.

Vielfältiges Engagement

Waibel stellte dem Chef eines Familienunternehmens Bestnoten für sein Engagement in Sport, Kultur und Gesellschaft aus und endete mit der Einschätzung, dass Hänssler „ein würdiger Ordensträger“ sei.

Mit der Übergabe von Orden und Urkunde bestätigt auch Meinrad Blümmel für die Familie, dass Hänssler die Vergabekriterien „mehr als erfüllt“ habe. Hänsslers Dankensworte an den Sängerbund, die Familie Blümmel, an das TSG-Bewirtungsteam sowie die eigene Familie mit Wegbegleitern, gehen dann weit darüber hinaus.

Der Mann der klaren Worte zeigt mit der Aufzählung von lokalen Themen, wie gut er hiesige Anliegen kennt. Ob es um Konzeptionslosigkeit bei der Plankengestaltung, um das fehlende Kurzstreckenticket, ÖPNV, Buslinien, Zabbe-Brunnen, MM-Zuordnung Bergstraße, die Ampel am OEG-Bahnhof, die, wenn blinde Sportler sonntags kommen, abgeschaltet ist, oder um mangelnde Wegbeleuchtungen geht, Hänssler klagt und fordert nicht nur, er hat auch Ideen und macht Vorschläge.

Sein persönliches Engagement gilt 1 500 Sport treibenden TSG-Kindern und Jugendlichen, die in 19 verschiedenen Sportstätten nicht nur in Seckenheim trainieren müssen. Sein Bestreben ist mit dem SV und der Stadt ein Sportzentrum zu entwickeln, und zwar an geeigneter Stelle, am liebsten neben dem Schützenhaus, wenn nötig mit Bürgerinitiative. Mit Badischem Hof und Kleinkunstbühne „Palü“ hat er sich auch kulturell Meriten erworben.

Das Nonprofit-Unternehmen „ist Hobby für die ganze Familie“, freut er sich. Zwei Lieder, die zu ihm passen, werden auch noch beigesteuert. Konstantin Weckers „Was keiner wagt“, mit Ulrike Bühler und Karin Schilling, sowie Udo Jürgens „Ich würd‘ es wieder tun“. Dass ihn Seckenheim vor Jahrzehnten distanziert aufgenommen hat, „hat mich nicht davon abgehalten, mich hier wohlzufühlen“, erklärt er und wünscht sich unter Beifall der Gäste: „Helfen Sie alle mit, unsere kleine Welt ein wenig besser zu machen.“

Ehe sich der lange Gratulationszug in Bewegung setzt, drücken zehn TSG-Turnmädchen mit einer akrobatischen Turn-Show ihre Glückwünsche aus – alles gelungen.

