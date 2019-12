Marias Lobgesang erfüllt die Erlöserkirche

Das Advents- und Weihnachtskonzert in der Erlöserkirche war spürbar beeindruckend und wartete mit kraftvollem Lobgesang und einer orchestralen Klangfülle auf. Solisten, Chor und Orchester lieferten eine engagierte und begeisternde Vorstellung ab. Die Zuhörer dankten für einen festlichen Adventsabend und schenkten den Künstlern reichlich und herzlich stehend Beifall. Pfarrer Helmut Krüger hatte die Gäste persönlich an der Kirchentür, Gemeindediakonin Claudia Krüger übers Mikrofon begrüßte,

Das Oratorienkonzert zwei Vertonungen des „Magnificat“ zum Thema. Das Das Loblied Marias ist sowohl Teil der römisch-katholischen als auch der reformierten Liturgie. Es wurde sehr häufig vertont, so auch von Johann Sebastian Bach (1685-1750) und Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847). Beide Werke bot ein gut aufgestellter Chor mit großer Orchesterbesetzung samt Pauken und Trompeten sowie Holzbläsern und Streichern prächtig dar. Bei Mendelssohn ergänzten noch Hörner und Fagott die Klangfülle.

Vollbesetztes Gotteshaus

Sowohl das Seckenheimer Kammerorchester als auch die Instrumentalsolisten präsentierten sich unter der Leitung von Kantor Wolfgang Schaller bestens eingestellt. Hinzu kamen in besonderer Weise die Solostimmen von Doris Steffan-Wagner (Sopran I), Eva Braunstein (Sopran II), Thomas Nauwartat-Schultze (Altus), Martin Steffan (Tenor) und Matthias Eschli (Bass) als auch die Kantorei der Erlöserkirche, die in der voll besetzten dreischiffigen Kirche zu gefallen wussten. Mehr als 100 Akteure im Chorraum erfüllten Seckenheims neugotische Kirche mit kraftvollem Lobgesang und sinfonischen Orchesterklängen. Damit entsprachen sie eindrucksvoll dem musikalischen Anspruch, den Schaller an seine Konzertprojekte stellt.

Den Auftakt zum Konzert bildete Felix Mendelssohn-Bartholdys „Magnificat“ in D-Dur. Das 1822 entstandene Konzert ist ein Frühwerk des Komponisten. Es lässt bereits einen eigenen Stil erkennen, zeigt aber zugleich auf das Vorbild Johann Sebastian Bach. Mendelssohn schrieb dieses Meisterwerk mit dreizehn Jahren und bescherte den Musikern mit „Magnifikat anima mea Dominum“ (Meine Seele preist die Größe des Herrn“) einen dynamischen Einstieg und mit dem „Amen“ ein großes Finale nach sieben Abschnitten. Schon hier gab es langanhaltenden herzlichen Beifall.

Im zweiten Teil wurde Johann Sebastian Bachs „Magnificat“ (BWV 243) aufgeführt. Fünf Solostimmen ergänzten den ebenfalls fünfstimmig aufgestellten Chor bei einer Fassung des Werkes, das Bach in D-Dur 1730 während seiner Leipziger Zeit entwickelte und aufschrieb. „Der Lobgesang der Maria“ von Bach zählt zwölf Abschnitte, legt aber den gleichen Text zugrunde. Schaller leitete mit sicherer Hand den Klangkörper, der das Konzert in der stilvoll beleuchteten Kirche ebenso engagiert wie beherzt absolvierte.

„Amen“ aus 60 Kehlen

Auch Bach hat für den Chor einige starke und ausdrucksvolle Passagen geschrieben, so etwa „Sicut locultus est ad patres nostros (..das er unseren Vätern verheißen hat) und das ebenfalls große „Amen“, das aus mehr als 60 Kehlen erklang, während das Orchester mit Pauken und Trompeten noch einmal die volle Dynamik ausschöpfte. Die Zuhörer, die anhaltenden Beifall spendeten, erlebten einen wunderbaren Ausklang des Abends und eine gelungene Einstimmung auf die bevorstehenden Festtage.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019