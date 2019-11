Martinsumzug startet um 17 Uhr

Der Vorstand der Interessengemeinschaft der Vereine und Organisationen (IG) lädt auch in diesem Jahr wieder zum großen, gemeinsamen Seckenheimer Martinsumzug ein. Am Dienstag, 12. November, startet der Laternenrundgang um 17 Uhr an der Seckenheimer Stammschule, Zähringer Straße 66. Von hier aus führt der Weg zur Badener Straße, dann im weiten Bogen über Oberkircher, Freiburger und Zähringer Straße zurück zum Schulhof.

Die IG hat neben dem Musikverein Friedrichsfeld, der Polzei und der Feuerwehr auch wieder das Rote Kreuz mit an Bord, das nach Rückkehr der Teilnehmer im Schulhof heiße Getränke und einen deftigen Eintopf anbietet. Alle Kinder erhalten hier auch den beliebten, von der IG zur Verfügung gestellten Martinsweck. Mit von der Partie ist natürlich auch St. Martin (Anja Sudra) hoch zu Ross. Kinder, die schon tags zuvor in den Kindergärten unterwegs waren, sind mit der ganzen Familie natürlich auch zur Teilnahme am IG-Martinsumzug eingeladen. hat

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.11.2019