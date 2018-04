Medaillen gibt es für alle Kinder

Anzeige

„Da immer mehr Kinder an Bewegungsmangel leiden, möchte der Sportverein 98/07 den Kindern durch die Miniolympiade einen Einblick in die Leichtathletik geben und sie an das Springen, Laufen und Werfen heranführen“, sagten die SV-Verantwortlichen um Anja Elißer, Diplomsportwissenschaftlerin und Leichtathletik-Trainerin beim SV 98/07. Leichtathletik ermögliche Kinder von klein auf eine vielseitige motorische Ausbildung. „Es werden sowohl die koordinativen wie auch die konditionellen Fähigkeiten kindgemäß gefordert und gefördert, was die motorische Entwicklung positiv beeinflusst und eine Grundlage für ihre spätere sportliche Entwicklung schafft“, sagte Elißer.

Nicht nur der Gedanke an regelmäßige Bewegung sollte bei der Miniolympiade im Vordergrund stehen, sondern auch der Teamgedanke und der Spaß an der Bewegung. Und Spaß hatten die über zweihundert Mädchen und Jungen im Alter von fünf und sechs Jahren aus zwölf Kindergärten.

Auf der Bezirkssportanlage (BSA) galt es, an fünf Stationen sportliche Aufgaben zu erfüllen. Diese entsprachen dem Wettkampfsystem der Kinderleichtathletik des Deutschen Leichtathletikverbandes und waren dem Alter der Kinder angepasst.