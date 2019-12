Meisterhaftes Fußballtennis

Am Wochenende ging es in der Richard-Möll-Halle sportlich zu: Angefeuert von den Zuschauerreihen am Spielfeldrand duellierten sich die Schnürles-Spieler beim Turniertag der TSG Seckenheim im Fußballtennis und kürten am Ende des Wettkampftages ein Meister-Team.

Werner Dieing hatte mit seinem Team viel Mühen in die Vorbereitungen für das Albert-Treiber-Gedächtnisturnier gesteckt, so dass die teilnehmenden Teams pünktlich mit dem Turnier beginnen konnten. Aus Seckenheim waren die „Krummkicker“, TSG I und TSG II, Lokomotive I und II, das Team des Brudervereins SV 98/07 und zwei Mannschaften vom TV Birkenfeld, einem Ort südwestlich von Pforzheim, am Start.

Ausgespielt wurde der Sieger im Modus „jeder gegen jeden“ mit Finalrunde. Bei den versierten Kickern aus Birkenfeld oder bei den Mannschaften der TSG Seckenheim zeichneten sich schon früh Tendenzen ab, dass man den Titel wohl unter sich ausmacht. Tatsächlich spielte das Quartett auch das Halbfinale und Finale aus.

Die stärkste Mannschaft der vergangenen Jahre und Vorjahressieger „Team Bertram“ rund um Fabian Manke-Reimers konnte nicht an den Start gehen. Es blieb also spannend, wer sich diesmal als Meister im Fußballtennis durchsetzen würde.

Die Gruppe der selbst ernannten „ewig treuen Zuschauer“ sah eine Reihe technisch gekonnter Spiele. Nicht immer zahlte sich die Dynamik und Ungeduld der Jugend aus, auch Technik, und Geduld brachten Punkte ein. Fußballtennis gewinnt auch dadurch, dass zwischen den jüngsten und ältesten Kickern 40 Jahre Altersunterschied lagen – beide Generationen spielten mit- und auch gegeneinander, kein Problem.

Mit Leichtigkeit jonglierten die Spieler den Ball mit den Füßen in der Luft, stoppen den Ball mit Brust oder Knie, schlenzten, spitzelten oder schnippelten und spielten mit Kopf oder Köpfchen. Trotz sportlichem Ehrgeiz waren die Mannschaften fair zueinander. War der Ball aus, zeigten die Kicker auch eigene Fehler an oder räumte ein, „der war noch gut“.

Sportliche Fairness gelobt

Auch für die Turnierleitung gab es von den Zuschauern viel Lob. Dieing bedankte sich für die sportliche Gemeinschaft und Arm in Arm verdeutlichten die Schnürles-Spieler, dass sportlicher Ehrgeiz und die Anerkennung guter Leistungen des Gegners keine Widersprüche sein müssen. Das galt auch für das spannende Finale des Turniertages: Der TV Birkenfeld I ging zunächst in Führung, aber die Sportler der TSG I glichen zum zwei zu zwei aus und gingen in Führung – die sie bis zum Schlusspfiff nicht mehr abgaben. Zwar kamen die Routiniers aus Pforzheim auf acht zu zwölf heran, doch mit Ablauf der Zeit siegte das TSG Schnürlestrio (14:8). Wie harmonisch alles ablief, das zeigte sich auch noch einmal nach dem Schlusspfiff, als alle Kicker zusammen mit den Organisatoren die Netze abbauten und gemeinsam die aufgeklebten Spielfeldlinien entsorgten. hat

