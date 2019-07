Melanie Keil mit der Traumnote 1,0

Die Werkreal- und Realschule Seckenheim feierte ihren Schulabschluss. Rektor Achim Jauernig begrüßte die Schüler samt Familien in einem bis auf den letzten Platz besetzten Saal des Stengelschen Schlosses. Nach den Ansprachen von Schulleitung und Elternbeirat sowie musikalischen Beiträgen von Schulband, Musikkurs und dem viel umjubelten Abschlusslehrer-Quartett verteilten die Schulleiter Elke Welle, Achim Jauernig und Stephan Meinzer gemeinsam die Abgangszeugnisse.

Hervorragende Ergebnisse

Am Ende der neunten Werkrealschulklasse erzielten Beyza Tasyürek (Notendurchschnitt 1,6), Aaliyah Yilmaz (1,6), Justin Trombetta (1,7) und Aliya Kavak (1,8) Bestnoten. Für besondere Leistungen erhielten Alina Lüttecke, Isabell Franke, Albina Rama, Anna-Lena Luthard, Saphira Diehl, Manuel Specht, Azad Majidian, Jerome Manges, Lennert Kleiner, Eray Kabael, Leonit Knushi und Hubert Lugiewicz ein Lob – ebenso wie Celina Münch, Henry Schwengers und Gaia Cali aus der zehnten Werkrealschulklasse.

Beste der Realschule und Schulbeste mit dem optimalen Schnitt von 1,0, wurde Melanie Keil. Hervorragend schnitten auch Tessa Sigmund und Marlene Weinreich mit je 1,1 ab, Zoe Harzheim mit 1,2 , Aylin Kurt 1,7 und Johanna Ludäscher, Lars und Kai Urban sowie Ilyes Hiaddhine mit 1,8. Belobigungen verdienten sich Marco Böttcher, Yannick Schmitt, Dario Trovato, Alexandra Bredebusch, Daniele Domme, Alexander Mandel, Elina Wernado, Neo Kurz, Jakub Musiol, Melinda Kiraz, Philip Straub, Chiara Haetscher, Musa Albayrak, Larissa Hertel, Miray Orhan, Sira Frechen, Charlize Cvitkovic, Nazar Kandogmus, Nurhayat Kandogmus und Elena Stoll.

Mit dem Abschluss an einer der Werkreal- und Realschulen Mannheims ist oft nicht Schluss mit Schule. Mit dem Abgang aus der Seckenheimschule wählten 45 Schülerinnen und Schüler eine Berufsausbildung. Ihre Berufsziele: Fachinformatiker, Veranstaltungstechniker, Erzieherin, Industrie-, Fertigungs- oder Zerspanungsmechaniker, medizinische Fachangestellte, Chemielaborantin, Kaufmann/Kauffrau in Einzelhandel, Büromanagement und Bank, Rohrleitungsbauer, Justizfachangestellte, Steueranwärterin und Steuerfachangestellte, Verwaltungsfachangestellte, Hörakustiker, Fachkraft für Lagerlogistik, Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie „ehrbare“ Handwerker als Installateur für Sanitär, Heizung, Klima, Gärtner und Frisör.

Ausbildungsverträge perfekt

Einen Teil der Ausbildungsverträge konnten mit Partnerunternehmen der Seckenheimschule abgeschlossen werden. Außerdem werden 16 Schulabgänger das Berufskolleg aufsuchen, 23 setzen ihre Schulzeit in einem beruflichen, drei in einem wirtschaftlichen, zwei in einem technischen Gymnasium fort und fünfmal wird eine zweijährige Berufsfachschule besucht.

Für die Schulbeste Melanie Keil geht es die nächsten drei Jahre in ein Heidelberger Gymnasium mit Richtung Biotechnologie, ein Fach, das sie nach dem Abitur auch studieren möchte. „Ich habe ganz bewusst zunächst die Realschule gewählt, um danach zu entscheiden, wie es weitergeht“, zeigt sie auf, dass diese Schullaufbahn mehrere Anschlussvarianten bis hin zu Abitur und Studium eröffnet. hat

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019