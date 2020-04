MGV-Liedertafel probt mit mp3-Dateien

„Stell dir vor, es ist Chorprobe – und keiner darf hin“: Mit diesen Worten überschreibt Walter Veth seinen Beitrag, mit dem er unserere Frage „Wie läuft es in Ihrem Verein?“ beantwortet. Er beschreibt, wie der MGV-Liedertafel Seckenheim in Zeiten von Corona das Vereinsleben am Laufen hält. Und was sich Chorleiter Peter Imhof dafür hat einfallen lassen.

„Wie oft haben wir in den letzten Tagen schon den Satz gehört: In Zeiten wie diesen...“ Häufig sei der Satz verbunden mit Absagen von Chorproben, lange geplanten Konzerten, Proben-Wochenenden, Ausflügen, Wanderungen – einfach mit Dingen, die den Aktiven so wichtig sind, und die genau das auch in erster Linie ausmachen: die Gemeinschaft.

Auch der MGV-Liedertafel 1861/07 musste seine Chorproben, dienstags und freitags, (Männerchor, Frauenchor, Pop-Chor) bereits ab 17. März bis vorerst nach Ostern aussetzen. „Aber auch danach wird es wohl noch nicht wieder weitergehen können“, befürchtet Vorsitzender Veth. Ein lange geplantes Männerchor-Konzert am 15. März in der Erlöserkirche in Seckenheim musste schon mal auf unbestimmte Zeit abgesagt werden. Weitere Konzerte in nächster Zeit werden wohl auch dem Virus zum Opfer fallen.

„Für alle von uns bedeuten die Einschränkungen etwas anderes“, schreibt Veth, zeigt aber Verständnis: „Natürlich hängen Existenzen von Chorleitenden und Kulturbetrieben an solchen Entscheidungen, und dennoch sind sie vernünftig, da sie solidarisch der Gesundheit der gesamten Bevölkerung dienen.“ Selbstverständlich zahle der Verein die Vergütung für seinen Chorleiter weiter. „Auch müssen wir die Miete für den Probenraum ebenfalls weiter entrichten, obwohl auch wir als Gesangverein Einnahmeverluste aus abgesagten Konzerten verkraften müssen“, ergänzt Veth. Allerdings werde dabei nie von den Ängsten und Nöten der Gesangvereine gesprochen, „einem einzigartigen, Kulturgut der Menschheit, die sowieso mit Problemen zu kämpfen haben und nur wenig Beachtung finden.“

Außergewöhnliche Umstände erforderten außergewöhnliche Maßnahmen. Chorleiter Peter Imhof habe sich da was Besonderes für seine Sängerinnen und Sänger einfallen lassen. Er verschickte in den vergangenen beiden Wochen mp3-Dateien und Noten in allen Stimmen und auch vierstimmig zum Üben: „Er hat uns also das Üben ohne gemeinsame Proben ermöglicht, um danach wieder schneller einsteigen zu können.“ Gemeinsame Proben und Konzerte könne das natürlich nicht ersetzen: „Aber sie machen ein wenig gute Laune für die hoffentlich bald wieder möglichen Chorproben und Konzerte.“ Die Sänger bleiben regelmäßig über WhatsApp verbunden, sprechen sich Mut zu und fragen sich nach dem Befinden. So geht Chorgemeinschaft in Corona-Zeiten. red

