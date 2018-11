„Mister Sportabzeichen“ verabschiedet

Seckenheim.Zur Übergabe der Sportabzeichen 2018 waren zahlreiche Sportler ins Vereinshaus des Sportvereins Seckenheim gekommen, die durch Roland Seubert begrüßt wurden. Er bedankte sich auch bei seinen Kollegen Doris Gehr-Himmelsbach, Kirsten Reinhard sowie Gerhard und Anja Elißer für die Unterstützung. Lange anhaltender Beifall gab es diesmal für „Mr. Sportabzeichen“ Horst Huber. Seit über 50 Jahren war er an vorderer Stelle als lokaler Stützpunktleiter Sportabzeichen aktiv und wurde nun mit Dank und Anerkennung verabschiedet. Dann aber wurden die Urkunden verteilt und viele der mehr als 170 Absolventen, darunter sieben Abzeichen für die Familien Götz, Grauer, Jung, Klopprogge, Kneier, Schaal und Schmitz, nahmen diese persönlich in Empfang. Die Namen der Absolventen veröffentlichen wir in der kommenden Ausgabe des „VereinsMorgen“. hat (Bild: Trinkaus)

