Mit Coversongs begeistert

Nach dem großartigen und erfolgreichen Open-Air-Festival auf der Anlage der Schützengesellschaft ist der „Prinz Max“ musikalisch wieder in den Hunsrück zurückgekehrt. Zwar sollte es auch diesmal ein Open-Air-Konzert im Biergarten der Gaststätte sein, aber in der sommerlichen Regenpause musste die Mannheimer Gruppe Suitcase of Grace im urigen Gastraum ihr Können beweisen, und das tat sie auf Einladung des musikbegeisterten Prinz-Max-Wirts Heinz Biegel.

Suitcase of Grace, besetzt mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Sängerin, stammt aus Mannheim und Schwetzingen. Mit Songs von Bruce Springsteen, Tom Petty, Kiss oder Pattie Smith, in teils sehr eigenständigen Folk-Rock-Versionen begeistern sie die Gäste. Die Live-Band macht von Beginn an deutlich, dass alles was sie antreibt, ihre Liebe zur Musik ist.

Das ist auch nicht verwunderlich, interpretieren die Musiker Roger Münzenmayer (Schlagzeug, Gitarre und Gesang), Boris Reiser (Gitarre und Gesang), Daniel Castillo (Bass und Gesang) sowie Sängerin Grace (bürgerlich Silvia Subosco) doch Coverversionen jener Lieder, mit denen die Bandmitglieder selbst aufgewachsen sind. Und diese Freude springt im „Prinz Max“ schnell über, egal ob drinnen oder draußen. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019