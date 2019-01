Mit Pauken und Trompeten ins neue Jahr

Etliche Mitglieder des Seckenheimer Ortsvereins des Sozialverbandes VdK begrüßte Vorsitzender Wolfgang Wernet zum Neujahrsempfang im Raiffeisensaal der VR Bank Rhein-Neckar. Seinen Neujahrswünschen folgte ein Blick auf das abgelaufene Jahr. Dabei dankte der VdK-Chef für das Interesse an der vierwöchigen Versammlung, die immer am ersten Dienstag im Monat in der TV-Turnhalle am OEG-Bahnhof ab 17 Uhr angeboten wird. Neben Themen wie soziale Gerechtigkeit und Solidarität, Hilfe zur Selbsthilfe, Erhalt der sozialen Sicherungssysteme oder Datensicherheit, wurden auch Renten- und Gesundheitsfragen behandelt. Zum VdK gehört auch die Geselligkeit beim Weißwurstessen, bei den Verbandsausflügen und bei der Weihnachtsfeier. Einige dieser Termine finden sich wieder im Programm des nun angelaufenen Jahres, und Wernet lud herzlich ein, die Angebote zu nutzen.

Dann ließ der VdK die Korken knallen und die Frauen und Männer stießen „auf ein gutes Neues“ an, in das es schwungvoll mit Pauke und Trompete gehen sollte. Denn Wernet hatte nämlich die „weltberühmte“ Gruppe mit dem schlichten Namen „Tobbmaster Fitsch an the fabulous Fernado Horns“ engagiert, die mit ebenso flotten wie temperament- und stimmungsvollen Liedern sowie Hits für beste Laune sorgten. Das ist auch kein Wunder, sind doch die Herren aktiv in der Fasnachtsregion Kirrlach und spenden ihre Gage jeweils sozialen Projekten. So wurde schon das Kinderhospiz Sterntaler bedacht, und in diesem Jahr sammeln sie für das Kinderheim in Bruchsal. „Das passt ja sehr gut zu den Werten des VdK, für ein sozial verträgliches Zusammenleben, gegen Egoismus, Gewalt und Extremismus“, merkte ein Gast an. Daher gab es sowohl für die musikalischen wie auch die sozialen Aspekte doppelten Beifall. hat

