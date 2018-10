Musik und Informationen an vielen Stationen

Der Jahrmarkt auf dem Schlossplatz hat bereits seine Pforten geöffnet, als sich Seckenheimer Vereine und Organisationen ins Geschehen des vom BdS ausgerichteten verkaufsoffenen Kerwesonntags einklinken. Mehr als ein Dutzend Gruppen sorgen in konstruktiver Symbiose mit und zwischen den geöffneten Geschäften für Speis und Trank, für Kerweköstlichkeiten und Kerwekaffee, für eine Gelegenheit zur Pause und für Informationen. Wer keine Pause braucht, der kann sich dem vom Verein Heimatmuseum durchgeführten historischen Rundgang anschließen. Wilhelm Stamm erklärt alles, was wissenswert ist im Seckenheimer Ortskern.

Auch sonst spielt hier die Musik. Da sorgen seit Jahren die IG-Mitglieder auch für Unterhaltung. An den Planken, bei AWO und SPD, wo es besten Kerwekuchen gibt, oder bei den Büchereifreunden mit ihrem Antiquariat, und beim Kinderladen „Seebärchen“ mit seinem Planken-Biergarten, da spielt unter den Rathaus-Arkaden die „Palatino Blues Band“. Die Kinder hopsen und springen in der Rath-Hüpfburg, während der Sängerbund 1865 im Kerwehof seine „Flying Lips“ in den Kerwe-Ring schickt, belohnt mit viel Beifall.

Vorsitzende Daniela Petzinger: „Kommen sie doch zum Jubiläumskonzert, am Samstag, 27. Oktober, um 18.30 Uhr ins Seckenheimer Schloss. Da gibt es neben dem Rückblick „20 Jahre – 20 Lieder“ auch ein Nudelbuffet“. Schräg gegenüber swingt in Zusammenarbeit mit dem Heimatmuseum im Kerwecafé bei Fördermitglied Schreiner Senn die Gruppe „Knock on Wood“, und in Lottermanns Hof gibt es von den „Rockin Daddys“ was auf die Ohren.

Auch die Jubiläumsausstellung im Heimatmuseum über „25 Jahre Verein Heimatmuseum“ ist geöffnet. Im Zusammenspiel mit der Erlösergemeinde greift die Band „Joker“ in die Saiten und präsentiert verschiedene Sängerinnen und Sänger. An der Hauptstraße stellt sich auch das Kinderhospiz Sterntaler vor, die CDU macht auf ihr politisches Angebot aufmerksam, und bürgerschaftliche Initiativen präsentieren ihre Anliegen. So will der Förderverein Friedhof eine neue Trauerhalle, die Freunde des Zabbebrunnens pochen auf die Planken als Standort, oder die ÖPNV-Gruppe unterstreicht ihren Wunsch nach optimierten Buslinien.

Regina Kasper, TSG-Vorstandsmitglied: „Unsere TSG-Tanzmädchen müssen nicht auf den OEG-Fahrplan achten, haben diesmal viel Platz und nutzen die ganze Breite der Hauptstraße beim Badischen Hof.“ Hier stellt auch der Gesamtverein seine 20 Abteilungen vor. Vorgestellt wird auch die Tagesbetreuung für Senioren in der ehemaligen Alten Apotheke, und der Seckenheimer Kinderladen freut sich über viele Gäste in der Hofeinfahrt neben dem JobCenter. Keine Frage: BdS und Vereine bereiteten dem geneigten Kerwepublikum fünf höchst vergnügliche Stunden. hat

