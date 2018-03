Musik und Reisen sind ihre Hobbys

Anzeige

Heute vor 50 Jahren haben sich Hannelore und Günther Volz das Jawort gegeben. Nun feiern sie ihre Goldene Hochzeit. 1965 arbeitete Hannelore aus Sandhofen als Einzelhandelskauffrau im Kaufhaus Vetter. Über eine Kollegin gab es Verbindungen zur Seckenheimer Liedertafel, und so lernte die damals 17-jährige den Seckenheimer Günther Volz kennen, der seit 1956 im dortigen Männerchor aktiv war. Ihren 18. Geburtstag feierte Hannelore mit Sängern und Freunden der Liedertafel, und so kam die junge Frau erstmals mit dem Gesangverein in Berührung.

Nach der Verlobung 1966 war die Hochzeit am 1. März 1968 geplant. Nach der Trauung in der Dreifaltigkeitskirche in Sandhofen wohnte das Paar acht Jahre in diesem nördlichen Mannheimer Stadtteil. Eine Hochzeitsreise stand in diesem turbulenten Jahr nicht an, da es Todesfälle in der Familie gab. Noch im gleichen Jahr wurde Sohn Klaus geboren, und die junge Familie kam langsam zur Ruhe. Günther, der zunächst als Dreher in der Steinzeug arbeitete, wechselte als Justiz-Vollzugsbeamter in die JVA Mannheim, bis er 2002 in Rente ging. Familie Volz zog anfangs in eine Dienstwohnung im Herzogenried, wo sie 25 Jahre lang lebte. 2000 siedelten Hannelore und Günther nach Seckenheim um, denn hier waren beide fest in den Männergesangverein-Liedertafel eingebunden. Hannelore sang seit 1989 im Frauenchor, Günther war und ist nicht nur aktiver Sänger, er war auch etliche Jahre Vereinsvorsitzender. Musik und der Gesang ist auch nach wie vor die große Leidenschaft des Jubelpaares, genauso wie das Reisen. Die Beiden sind in den fünf Jahrzehnten fast um die ganze Welt gereist, und auch heute sind sie gerne noch unterwegs, um neue Länder kennenzulernen.

Die Goldene Hochzeit wird am Samstag, 3. März um 15 Uhr in der Erlöserkirche gefeiert. Männer- und Frauenchor umrahmen den Gottesdienst musikalisch. Dann soll auch das Lied „Ich bete an die Macht der Liebe“ erklingen, genauso wie bei der Trauung damals, vor nunmehr 50 Jahren. sane