Musiker ernten viel Applaus

Ein weihnachtlich-unterhaltsames Programm bot der Männergesangverein-Liedertafel 1861/07 (MGV) bei seiner traditionellen Weihnachtsfeier im stimmungsvoll geschmückten Vereinshaus. Neben den drei Chören bereiteten noch weiteren Akteure den Vereinsmitgliedern und Freunden gleichermaßen eine Freude. Die Gäste genossen nicht nur die Musik, sondern auch Gedichte und Ehrungen im Kreise der Vereinsfamilie.

Chorleiter Peter Imhof (Klavier) und Ulrike Bühler (Saxophon) stimmten „Antehm“ an und eröffneten das überwiegend musikalische Programm. Vorsitzender Walter Veth begrüßte Sängerinnen und Sänger sowie Mitglieder und Freunde des Vereins, darunter auch die beiden MGV-Ehrenvorsitzenden Helmut Schmidt und Günther Volz, und erinnerte an ein erfolgreiches Jahr mit vielen musikalischen und gesellschaftlichen Aktivitäten.

Gäste stimmen mit ein

Der Männerchor begann spontan mit dem „Bremer Hoch“ für ein Geburtstagskind, ehe die Sänger mit ihren Liedern in deutscher und lateinischer Sprache auf die „Heilige Nacht“ einstimmten. Die Gruppe Sen(i)ores ergänzte die Liedbeiträge mit ihren a cappella-Vorträgen. Der Frauenchor forderte musikalisch auf: „Macht die Tore weit“, ehe er im Wechsel mit den Gästen drei bekannte Weihnachtslieder zum Besten gab. Mit „Oh happy day“ schlossen die Sängerinngen ihren Part ab.

Das Pop-Ensemble ESPE besang unter anderem den „Frieden auf Erden“. Bei „Flying free“ wurde der gemischte Chor nicht nur von Imhof am Klavier begleitet, sondern auch von Kim Hornberg auf der Querflöte. Kim sowie Marleen Wolf spielten auch weitere weihnachtliche Weisen auf ihren Flöten. Christopher Wolf überzeugte mit „Christmas-Time“ am Klavier und einem gefühlvollen Stück von „Metallica“. Die drei Jugendlichen bekamen viel Applaus für ihre Darbietungen, so auch Ingrid Ruf, die mit einem satirischen Weihnachtsgedicht von Fred Staffen das Publikum zum Schmunzeln brachte.

Dank an Dirigent Imhof

An die verschiedenen Vorträge schlossen sich die Ehrungen der aktiven und fördernden Mitglieder an. Frauenchorsprecherin Barbara Thinnes und Simone Hornberg, Sprecherin des Pop-Ensembles, freuten sich über die Ehrung von Sängerinnen in den jeweiligen Chören. Walter Veth und der zweite Vereinsvorsitzende, Reinhold Badmann, übernahmen die Auszeichnung der Sänger und Förderer.

Für den Kurpfälzer Chorverband brachte dessen zweiter Vorsitzende Gernot Herweh die silberne Auszeichnung für Ulrike Bühler mit. Paul Biegel erhielt die goldene Ehrung vom Deutschen Chorverband.

Nach den Ehrungen bedankte sich der MGV-Vorstand bei Peter Imhof, der in diesem Jahr sein 50. Dirigentenjubiläum feiern durfte, für dessen unermüdlichen Einsatz für die Chöre und die gelungene Liederauswahl bei den Veranstaltungen. Mit „Guten Abend, gute Nacht“ verabschiedeten sich alle Sängerinnen und Sänger in die Nacht.

